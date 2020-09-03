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Biga’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

’nin ilçesinde gerçekleştirilen operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 45 gram metamfetamin ele geçirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.09.2020
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Biga’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Bir ihbarı değerlendiren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balıkesir'in Gönen ilçesinden Çanakkale'ye uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Güvemalan köyü yol kontrol noktasında dün saat 20.00 sıralarında şüpheli şahıslara ait takip edilen araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada 45 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucuya el konulurken, şüpheli M.C. ile O.Y. isimli şahıslar ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

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