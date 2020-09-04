Haddini aşan işlere giren Macron'a hatırlatma: Pisliğin içindeyken ötebilen tek canlı horozdur





Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Ocak 2015'te Paris'teki saldırılara ilişkin yargılama öncesinde yine Hz. Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürler yayımladı. Derginin bu haftaki sayısında Hz. Muhammed'e yönelik skandal ifadeler kullanıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Charlie Hebdo'ya destek çıkıp "Biz ifade özgürlüğüne sahibiz" açıklamasını yaptı.