04 Eylül 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Haddini aşan işlere giren Macron'a hatırlatma: Pisliğin içindeyken ötebilen tek canlı horozdur

Haddini aşan işlere giren Macron'a hatırlatma: Pisliğin içindeyken ötebilen tek canlı horozdur

; 'de, 'de, 'da karanlık planı dağıttı! ne yapacağını şaşırdı. 'ın kutsallarına saldıran dergiye sahip çıktı. Macron'a şu söz hatırlatıldı: Kendi ayakları

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.09.2020 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020
ABONE OL
Haddini aşan işlere giren Macron'a hatırlatma: Pisliğin içindeyken ötebilen tek canlı horozdur

; 'de, 'de, 'da karanlık planı dağıttı! ne yapacağını şaşırdı. 'ın kutsallarına saldıran dergiye sahip çıktı. Bize de 'na şu sözü hatırlatmak kaldı: Kendi ayakları .

Fransa lideri Macron, ülkesinde itibar kaybı yaşadı! Karizmayı çizdirmemek için sınırı aştı. Sömürgeci dedeleri gibi Akdeniz'de cirit attı!




Hz. Peygamberimiz'e saldıran dergisine de 'özgürlük' deyip sahip çıktı! İyice çamura battı...



Hebdo'yu "Basın özgürlüğü" diye savunan Macron, Beyrut'ta Hizbullah ile görüşme yaptı.

Ayrıntıları soran muhabirini azarladı: Hatalı ve miskinsin.



MİCRON HEBDO!

Fransız mizah dergisi, mizahı yine silah gibi kullanmaya kalkıştı. Hz. Muhammed'e hakaret yağdırdı. Macron, bu küstah saldırıya destek çıktı. İslam dünyası ayaklandı.



Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Ocak 2015'te 'teki saldırılara ilişkin yargılama öncesinde yine Hz. Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürler yayımladı. Derginin bu haftaki sayısında Hz. Muhammed'e yönelik skandal ifadeler kullanıldı. Fransa Emmanuel Macron ise Charlie Hebdo'ya destek çıkıp "Biz ifade özgürlüğüne sahibiz" açıklamasını yaptı.



Tüm bu gelişmeler üzerine Türkiye'den hem Macron'a hem de dergiye tepki yağdı. Çeşitli İslam ülkelerinde de protestolar yapıldı. (Takvim)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA