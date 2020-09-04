Türk hackerlar Yunan bakanlığın resmi sitesini hackledi
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarına saldıran Yunanistan, Türk hacker grubu Ayyıldız Tim tarafından şoka uğratıldı. Ayyıldız Tim, Yunanistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı'nın web sayfasını hackledi. Bakanlığın resmi sitesine girenler, "Çırpınırdı Karadeniz" marşı ile karşılaştı.
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Doğu Akdeniz'de provakatif girişimlerde bulunan Yunanistan ile gerilim yaşanırken, Türk hacker grubu Ayyıldız Tim Yunanistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı'nın web sayfasını hacklediğini duyurdu.
Bakanlığın sayfasına girenler, Ayyıldız Tim tarafından hacklendiği yönündeki ifadeler ve "Çırpınırdı Karadeniz" marşı ile karşılaştı.
DAHA ÖNCE DE ÇALIŞMA BAKANLIĞI HACKLENMİŞTİ
Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim artarken, Türk hacker grupları da olaya dahil oldu. Yunanistan'ın Çalışma Bakanlığı'na ait site de daha önce Türk hacker grupları tarafından hacklenmişti.