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Türk hackerlar Yunan bakanlığın resmi sitesini hackledi

'nin 'deki haklarına saldıran , Türk hacker grubu tarafından şoka uğratıldı. Ayyıldız Tim, Yunanistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı'nın web sayfasını hackledi. Bakanlığın resmi sitesine girenler, "" marşı ile karşılaştı.

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Giriş Tarihi: 04.09.2020 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020
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Türk hackerlar Yunan bakanlığın resmi sitesini hackledi

Doğu Akdeniz'de provakatif girişimlerde bulunan Yunanistan ile gerilim yaşanırken, Türk hacker grubu Ayyıldız Tim Yunanistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı'nın web sayfasını hacklediğini duyurdu.

Bakanlığın sayfasına girenler, Ayyıldız Tim tarafından hacklendiği yönündeki ifadeler ve "Çırpınırdı Karadeniz" marşı ile karşılaştı.

Türk hackerlar Yunan bakanlığın resmi sitesini hackledi TÜRK HACKERLAR YUNAN BAKANLIĞIN RESMİ SİTESİNİ HACKLEDİ

DAHA ÖNCE DE ÇALIŞMA BAKANLIĞI HACKLENMİŞTİ

Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim artarken, Türk hacker grupları da olaya dahil oldu. Yunanistan'ın Çalışma Bakanlığı'na ait site de daha önce Türk hacker grupları tarafından hacklenmişti.

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