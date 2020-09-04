04 Eylül 2020, Cuma
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İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı

Son dakika haberine göre... Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için getirilen 3 aylık işten çıkarma yasağı, kararı ile 2 ay daha uzatıldı.

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Giriş Tarihi: 04.09.2020 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020
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İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı

'de yer alan kararına göre; 4857 sayılı uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Eylül 2020'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.

Son dakika: İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı SON DAKİKA: İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI 2 AY DAHA UZATILDI

FESHEDİLEMESİ YASAKLANDI

İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilemesi yasaklandı.

17 AĞUSTOS'TA 1 AY UZATILMIŞTI

İşverene, çalışanı 3 aylığına ücretsiz izne ayırma imkanı veren geçici maddede, Cumhurbaşkanına da bu süreleri, 30 Haziran 2021'e kadar her defasında en az üçer aylık sürelerle uzatma yetkisi verildi.

Bu madde uyarınca, 17 Nisan'da uygulanmaya başlayan işten çıkarma yasağı, 17 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 aylığına uzatılmıştı.

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