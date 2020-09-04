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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan ''Diyarbakır Anneleri'' paylaşımı

İletişim Başkanı , Anneleri''nin evlat nöbetinin 1.yıl dönümü vesilesiyle paylaşımda bulundu. Altun paylaşımında, ''#DiyarbakırAnneleri 1 yıldır #evlatnöbeti’nde... Bu süre zarfında 15 gencimizi kalleş terör örgütü ’nın elinden kurtardık. Allah’ın izniyle, devletimiz bundan sonra da annelerimizi çocuklarına kavuşturmak için çalışacak, PKK ve sefil işbirlikçilerine dünyayı dar edecek.'' ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 04.09.2020 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan ''Diyarbakır Anneleri'' paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Diyarbakır Anneleri için videolu mesaj yayınladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altundan Diyarbakır Anneleri paylaşımı İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN 'DİYARBAKIR ANNELERİ' PAYLAŞIMI

Altun "Bu süre zarfında 15 gencimizi kalleş terör örgütü PKK'nın elinden kurtardık. Allah'ın izniyle, devletimiz bundan sonra da annelerimizi çocuklarına kavuşturmak için çalışacak, PKK ve sefil işbirlikçilerine dünyayı dar edecek." dedi.

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