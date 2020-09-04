Yüz yüze eğitim verecek üniversiteler hangileri? Hangi üniversiteler uzaktan, online eğitim verecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencileri kayıt işlemlerini gerçekleştirdi. YÖK tarafından gelen açıklama sonrasında öğrenciler tarafından merak edilen konu biri de, eğitimlerin online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı oldu. Bazı üniversitelerden konu ile ilgili açıklamalar gelmeye başladı. Peki, Yüz yüze eğitim verecek üniversiteler hangileri? Hangi üniversiteler uzaktan, online eğitim verecek? Hibrit...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilerden ve velilerden sıklıkla üniversitelerdeki yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin sorular aldıklarını belirtti.