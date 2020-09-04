İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi çıktı alma! 2020 bursluluk sınavı konuları neler? Hangi sınıflar girer?
Bursluluk sınavına hangi sınıflar girer? 2020 bursluluk sınavı yarın gerçekleştirilecek. Daha önce PYBS şimdi ise İOKBS adıyla gerçekleştirilen bursluluk sınavına hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınav giriş belgeleri ile sınava katılabilecekler. Sınav öncesi bekleyişe geçen öğrenciler sınav giriş belgelerinin nasıl alınacağını araştırıyor. Peki, İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi çıktı nasıl alınır? 2020 bursluluk sınavı konuları neler? Bursluluk sınavına hangi sınıflar girer? İşte cevaplar...
Bursluluk sınavı konularo neler? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bursluluk sınavına saatler kaldı. Tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek sınav, saat 10.00'da başlayacak, 12.00'de sona erecek. Sınavda 4'er seçenekli 100 soru sorulacak. Öğrenciler bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak. Peki, İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi çıktı nasıl alınır? 2020 bursluluk sınavı konuları neler? Bursluluk sınavına hangi sınıflar girer? İşte merak edilenler...
Bursluluk sınavına hangi sınıflar girer?
Bursluluk sınavı 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik gerçekleştiriliyor.
BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
Sınav giriş yerleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. Öğrenci T.C. kimlik numarası ile giriş yaptıktan sonra sınav giriş yerleri görüntülenebilecek.
2020 İOKBS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sınav, 5 Eylül 2020 tarihinde tüm sınav merkezlerinde saat 10.00'da tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek, 12.00'de sona erecek. Sınavda 4'er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacak.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.
BURSLAR NE ZAMAN VERİLECEK?
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
2020 BURSLULUK SINAVI KONULARI
5, 6 ve 7'inci Sınıflar:
|Sıra No
|Ders Adı
|Soru Sayısı
|1
|Türkçe
|25
|2
|Matematik
|25
|3
|Fen Bilimleri
|25
|4
|Sosyal Bilgiler
|25
8. Sınıf:
|Sıra No
|Ders Adı
|Soru Sayısı
|1
|Türkçe
|25
|2
|Matematik
|25
|3
|Fen Bilimleri
|25
|4
Sosyal Bilimler (T.C. İnkılap
|25
Hazırlık Sınıfı (8. sınıf müfredat programından hazırlanacaktır.):
|Sıra No
|Ders Adı
|Soru Sayısı
|1
|Türkçe
|25
|2
|Matematik
|25
|3
|Fen Bilimleri
|25
|4
|Sosyal Bilimler (T.C. İnkılap
Tarihi ve Atatürkçülük ile Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi)
|25
9, 10 ve 11'inci Sınıflar:
|Sıra No
|Ders Adı
|Soru Sayısı
|1
|Türk Dili ve Edebiyatı
|25
|2
|Matematik
|25
|3
|Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve
Biyoloji)
|25
|4
|Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya ile
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)
|25
İOKBS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.
a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.