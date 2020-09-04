Son dakika: DSÖ'den flaş aşı açıklaması: Gelecek yılın ortasına kadar...

Açıklama, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris'ten geldi.

DSÖ Sözcüsü Harris, aşıların etkinliği ve güvenliği konusunda sıkı kontrollerin önemini vurguladı.

Cenevre'deki bilgilendirme toplantısında konuşan Harris, corona virüse karşı geliştirilen aşıların klinik deneylerine atıfta bulunarak, "Bu 3. aşama denemeler daha uzun sürmeli çünkü aşının ne kadar koruyucu ve ne kadar güvenli olduğunu görmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.