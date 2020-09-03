Son dakika: FETÖ’ye methiyeler dizen Melek Çetinkaya ile ilgili flaş gelişme | İstenen ceza belli oldu

İDDİANAMEDE FETÖ ANLATILDI



İddianamede, FETÖ'nün siyasi, ekonomik ve toplumsal yeni bir yapı kurma düşüncesine sahip örgüt lideri Fetullah Gülen'den aldığı emirler doğrultusunda hareket eden; öncelikle güç kaynaklarına sahip olmayı amaçlayıp güçlü olmak ve yeni bir düzen oluşturmak için şeffaflık yerine büyük bir gizlilik içerisinde olmayı hedefleyen bir örgüt olduğu belirtildi. Bir yandan da kendi üyesi olmayanları düşman olarak benimseyip üyelerini motive eden; "Altın Nesil" ismini verdiği kişilerle sistemle çatışmak yerine sistemin sahibi olma amacıyla devlete sızan; bu kadroların oluşturduğu imkanlarla devlet içerisinde belirli bir kuvvet elde ettikten sonra hasımlarını çeşitli imkanlarla hukuk dışı yöntemlerle saf dışı bırakan bir yapı olduğu kaydedildi. Böylece devlet yapısının bileşenlerini kısım kısım kontrol altında tutmayı ve sistemi ele geçirmeyi planlayıp elde ettiği kamu otoritesini de kullanmak suretiyle toplumsal dönüşümü gerçekleştirmeyi hedefleyen, casusluk faaliyetlerini de kullanan bir terör örgütü olduğu anlatıldı.

Savcılıkça, örgütün bütünlüğü üzerinde tek hâkim Fetullah Gülen olup örgüt içerisinde kainat imamı olarak kabul edildiği, kainat imamı inancı bulunan ve yedi katlı piramidal yapıya sahip olan FETÖ'de örgüt içi sistemde koşulsuz itaat ve teslimiyet halinin katı bir kural olarak belirlendiği belirtildi. İddianamede, FETÖ'nün amaçları da tek tek anlatıldı.





KONUŞMASI VE SAVUNMASI ÇELİŞTİ



İddianamede, oğlu 15 Temmuz 2016 hain darbe teşebbüsü sonucunda ilk derece mahkemesi tarafından 'Anayasal Düzeni Değiştirmeye Teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası almış olan Melek Çetinkaya'nın örgüt üyeleri ve örgüt liderine yönelik tertemiz insanlar olduklarını düşündüğünü, bu insanların terörist olabileceğini düşünmediğini ifade ettiği, savunma içeriğinde ifadelerini aslında komşusu olarak tanıdıklarına yönelik söylediğini, cemaat olarak adlandırdığı yapının içerisindekilerin tamamını ifade etmediğini belirtmiş ise de savunma içeriğinin konuşmanın bütünlüğüyle çeliştiği belirtildi.

YARGILANACAK



İfade bütünlüğünde komşularından da örnekleme yapılarak cemaat olarak ifade ettiği FETÖ üyelerinin tamamına yönelik söz konusu ifadelerin kullanıldığının anlaşıldığı kaydedildi. Şüphelinin kullanmış olduğu ifadelerle bir bütün olarak 'Basın ve Yayın Yoluyla Suçu ve Suçluyu Övmek' suçunu işlediği belirtildi. Şüphelinin 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği öğrenildi.



Melek Çetinkaya'nın atılı suç kapsamında cezalandırılması talep edildi. Şüpheli ilerleyen günlerde Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

NE OLMUŞTU?



Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 2'si er, 70'i eski Hava Harp Okulu öğrencisi 72 sanığın yargılandığı dava geçtiğimiz Ocak ayında karar bağlanmıştı. Mahkeme o cezaların gerekçesini açıklamıştı.

Mahkemenin kararı sonrası müebbet hapis cezası alan FETÖ'cü öğrencilerden Taha Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya önce adalet yürüyüşü yaparak, daha sonra çeşitli platformlarda gündeme gelerek Harbiyeli öğrencilerin FETÖ'cü olmadığını, verilen mahkeme kararının yanlış olduğunu iddia etmişti. Çetinkaya'nın eylemlerine ise HDP'li milletvekillerinin destek vermesi gözlerden kaçmamıştı.

Bir televizyon programına katılan Melek Çetinkaya, moderatörün sorusu üzerine skandal açıklamalarda bulunmuştu. Çetinkaya'nın FETÖ elebaşı için kullandığı ifadeler sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Fethullah Gülen'e terörist diyemeyen Çetinkaya konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Ben Fethullah Gülen'e teröristtir diyemiyorum ama bana bu cemaatin içindeki insanlardan komşularım oldu. Ben tertemiz insanlar olduklarını düşünüyorum. Bu insanlarla 3-4 sene komşuluk yaptım."



(Sema ALİM DALGIÇ/SABAH)