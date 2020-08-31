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A Haber FETÖ'cülerin malikanesini görüntüledi! 15 Temmuz başarılı olsaydı FETÖ elebaşı bu eve gelecekti
15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen Ankara'ya gelecekti ve firari Akın İpek tarafından yaptırılan adeta saray yuvasında darbecilerden oluşan ilk 'Bakanlar Kurulu'nu toplayacaktı. A Haber muhabiri Elif Saatçıoğlu, TMSF'ye devredilen o malikaneye girdi. İşte A Haber'e özel o görüntüler...
15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi başarılı olsaydı FETÖ elebaşının geleceği evin içerisini A Haber görüntüledi.
FETÖ'den firari iş adamı Akın İpek'in Ankara'da yaptırdığı o malikanede darbecilerin "Bakanlar Kurulu" masası bile var!
İşte 61.5 milyon lira değerindeki TMSF'ye devredilen o darbe yuvasının içeresinden A Haber kameralarına özel görüntüler...