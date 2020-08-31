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A Haber FETÖ'cülerin malikanesini görüntüledi! 15 Temmuz başarılı olsaydı FETÖ elebaşı bu eve gelecekti

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Giriş: 31.08.2020 14:40
Güncelleme:31.08.2020 15:05
15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen Ankara'ya gelecekti ve firari Akın İpek tarafından yaptırılan adeta saray yuvasında darbecilerden oluşan ilk 'Bakanlar Kurulu'nu toplayacaktı. A Haber muhabiri Elif Saatçıoğlu, TMSF'ye devredilen o malikaneye girdi. İşte A Haber'e özel o görüntüler...

15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi başarılı olsaydı FETÖ elebaşının geleceği evin içerisini A Haber görüntüledi.

FETÖ'den firari iş adamı Akın İpek'in Ankara'da yaptırdığı o malikanede darbecilerin "Bakanlar Kurulu" masası bile var!

İşte 61.5 milyon lira değerindeki TMSF'ye devredilen o darbe yuvasının içeresinden A Haber kameralarına özel görüntüler...

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