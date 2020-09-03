Son dakika: Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü

"GERİLİMİ YUNANİSTAN TIRMANDIRIYOR"

Başkan Erdoğan görüşmede, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının haklarının korunduğu ve bütün kıyıdaş ülkelerin kazanacağı adil bir paylaşımdan yana olduklarını, ancak Yunanistan ve Rum kesimi ile onlara arka çıkan ülkelerin çözümsüzlüğü ve gerginliği tırmandırıcı adımlar attığını ifade etti.



MERKEL'E TEŞEKKÜR

Öte yandan Başkan Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın ve onu destekleyen ülkelerin bölgesel barışa zarar veren adımlarıyla neden oldukları sorunla ilgili, Merkel'in çözüme katkı verme çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.



Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hazır bulundu.