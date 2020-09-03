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Son dakika: Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan , ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede 'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.

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Giriş Tarihi: 03.09.2020 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Başkan , ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede 'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Son dakika: Başkan Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel'den kritik Doğu Akdeniz görüşmesi BAŞKAN ERDOĞAN İLE ALMANYA BAŞBAKANI MERKEL'DEN KRİTİK DOĞU AKDENİZ GÖRÜŞMESİ

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ MESAJLAR

Başkan Erdoğan, görüşmede Yunanistan'ın bencil ve haksız tutumunun bazı ülkelerce destek bulmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

"GERİLİMİ YUNANİSTAN TIRMANDIRIYOR"

Başkan Erdoğan görüşmede, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının haklarının korunduğu ve bütün kıyıdaş ülkelerin kazanacağı adil bir paylaşımdan yana olduklarını, ancak Yunanistan ve Rum kesimi ile onlara arka çıkan ülkelerin çözümsüzlüğü ve gerginliği tırmandırıcı adımlar attığını ifade etti.

MERKEL'E TEŞEKKÜR

Öte yandan Başkan Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın ve onu destekleyen ülkelerin bölgesel barışa zarar veren adımlarıyla neden oldukları sorunla ilgili, Merkel'in çözüme katkı verme çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hazır bulundu.

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