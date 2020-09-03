Koronavirüs vaka tablosu nereden açıklanıyor? Korona vaka, ölüm tablosu ne zaman, nereden açıklanacak?

DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUMU

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 48'e, ölü sayısı 17 bin 299'a çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 729 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1 milyon 48'e ulaştı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 123 artarak 17 bin 299'a, iyileşen sayısı 6 bin 318 artarak 815 bin 705'e yükseldi.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5'te kaldı. Yeni vakaların yüzde 25,6'sında semptom görülmedi.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 641 artarak 263 bin 59'a, ölü sayısı 11 artarak 4 bin 832'ye çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamada, son 24 saatte 204 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 36 milyon 900 bini geçtiği bildirildi.