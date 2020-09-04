İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Diyarbakır Anneleri' paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyarbakır Anneleri''nin evlat nöbetinin 1.yıl dönümü vesilesiyle paylaşımda bulundu. Altun paylaşımında, ''#DiyarbakırAnneleri 1 yıldır #evlatnöbeti’nde... Bu süre zarfında 15 gencimizi kalleş terör örgütü PKK’nın elinden kurtardık. Allah’ın izniyle, devletimiz bundan sonra da annelerimizi çocuklarına kavuşturmak için çalışacak, PKK ve sefil işbirlikçilerine dünyayı dar edecek.'' ifadelerini kullandı.