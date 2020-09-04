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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Diyarbakır Anneleri' paylaşımı

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Giriş: 04.09.2020 00:02
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyarbakır Anneleri''nin evlat nöbetinin 1.yıl dönümü vesilesiyle paylaşımda bulundu. Altun paylaşımında, ''#DiyarbakırAnneleri 1 yıldır #evlatnöbeti’nde... Bu süre zarfında 15 gencimizi kalleş terör örgütü PKK’nın elinden kurtardık. Allah’ın izniyle, devletimiz bundan sonra da annelerimizi çocuklarına kavuşturmak için çalışacak, PKK ve sefil işbirlikçilerine dünyayı dar edecek.'' ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Diyarbakır Anneleri' paylaşımı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Diyarbakır Anneleri' paylaşımı
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