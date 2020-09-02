Kaçak avcılara 32 bin 860 lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün Antalya, Isparta ve Burdur şube müdürlükleri, 2020-2021 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu kararının yürürlüğe girmesiyle saha denetimlerine başladı. Komisyon kararına göre av başlangıç tarihi 22 Ağustos 2020 olan Antalya, Isparta ve Burdur'daki devlet avlaklarında, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında 22 ve 23 Ağustos günlerinde 316 avcı denetlendi.



İKİ ANGUT KUŞUNU VURDULAR

Denetimlerde, Antalya İl Şube Müdürlüğü sınırları içerisinde kaçak avlanan 2 kişiye 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 1600 TL idari para cezası ve iki angut kuşu için 1280 TL tazminat cezası uygulandı. Antalya Şube Müdürlüğü'ne bağlı Finike DKMP Şefliği ve Kumluca Yukarı Alakır Orman İşletme Şefliği ile Altınyaka Jandarma Karakolu ekipleri ise Kumluca ilçesinde yasa dışı yaban keçisi avlayan bir kişiyi yakaladı. Vurduğu yaban keçisi ile yakalanan avcıya, 27 bin 777 TL tazminat ve 2 bin 203 TL idari para cezası olmak üzere toplam 29 bin 980 TL cezai kesildi.



DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Türkiye'de koruma altında bulunan yaban keçisi türüne karşı en önemli tehdit olan yasa dışı avcılık faaliyetleriyle mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam edildiği bildirildi.