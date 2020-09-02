Son dakika: KPSS'de alınacak koronavirüs önlemleri açıklandı! 2020 KPSS sınavı nasıl olacak?

Son dakika... KPSS sınavı nasıl olacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) sayılı günler kaldı. 6 Eylül'de gerçekleştirilecek KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumları için hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınav esnasında alınacak tedbirleri merak ediyordu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, KPSS'de alınacak koronavirüs önlemleri neler? KPSS sınavı nasıl olacak? İşte cevaplar...

KPSS'DE ALINACAK KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ NELER?

Prof. Dr. Halis Aygün, "KPSS ve diğer sınavlarımızda Covid-19 Pandemi önlemlerini uygulamaya devam ediyoruz. Sizlerle bu önlemleri ve hazırlıklarımızı paylaşmak istiyorum." diyerek alınacak tedbirleri paylaştı.

* Sınav binalarının/salonlarının sınavdan önce detaylı temizliği yapılmakta ve dezenfekte edilmektedir.

* Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. İsteyen adaylar, kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebileceklerdir.

* Sınav görevlilerimize maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtılacaktır. Adaylar ve görevliler kendi maskeleri ve/veya siperlikleriyle de gelebileceklerdir.

* Covid-19 ile ilgili durumu olan adaylar HES kodlarından belirlenecek ve Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda Covid-19 durumlarına göre gruplara ayrılacak ve sınav merkezlerimizde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacaklar.