Son dakika: KPSS'de alınacak koronavirüs önlemleri açıklandı! 2020 KPSS sınavı nasıl olacak?
Son dakika haberi... KPSS nasıl olacak? KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumu için geri sayım başladı. Sınava sayılı günler kala, koronavirüs salgınına ilişkin nasıl bir önlem alınacağı merak ediliyordu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün merak edilen soruları yanıtladı. Peki, KPSS'de alınacak koronavirüs önlemleri neler? KPSS sınavı nasıl olacak?
Son dakika... KPSS sınavı nasıl olacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) sayılı günler kaldı. 6 Eylül'de gerçekleştirilecek KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumları için hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınav esnasında alınacak tedbirleri merak ediyordu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, KPSS'de alınacak koronavirüs önlemleri neler? KPSS sınavı nasıl olacak? İşte cevaplar...
KPSS'DE ALINACAK KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ NELER?
Prof. Dr. Halis Aygün, "KPSS ve diğer sınavlarımızda Covid-19 Pandemi önlemlerini uygulamaya devam ediyoruz. Sizlerle bu önlemleri ve hazırlıklarımızı paylaşmak istiyorum." diyerek alınacak tedbirleri paylaştı.
* Sınav binalarının/salonlarının sınavdan önce detaylı temizliği yapılmakta ve dezenfekte edilmektedir.
* Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. İsteyen adaylar, kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebileceklerdir.
* Sınav görevlilerimize maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtılacaktır. Adaylar ve görevliler kendi maskeleri ve/veya siperlikleriyle de gelebileceklerdir.
* Covid-19 ile ilgili durumu olan adaylar HES kodlarından belirlenecek ve Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda Covid-19 durumlarına göre gruplara ayrılacak ve sınav merkezlerimizde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacaklar.
2020-KPSS LİSANS (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) NE ZAMAN?
Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020
Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020
Sınav: 6 Eylül 2020
Sonuç: 22 Ekim 2020
2020-KPSS LİSANS (ALAN BİLGİSİ) NE ZAMAN?
Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020
Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020
Sınav: 12-13 Eylül 2020
Sonuç: 22 Ekim 2020
2020-KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT) NE ZAMAN?
Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020
Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020
Sınav: 20 Eylül 2020
Sonuç: 22 Ekim 2020
2020-KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?
Başvuru: 21 Ağustos - 2 Eylül 2020
Geç Başvuru: 10-11 Eylül 2020
Sınav: 25 Ekim 2020
Sonuç: 26 Kasım 2020
2020-KPSS ÖRTAÖĞRETİM NE ZAMAN?
Başvuru: 15 - 30 Eylül 2020
Geç Başvuru: 8-9 Ekim 2020
Sınav: 22 Kasım 2020
Sonuç: 24 Aralık 2020
2020 EKPSS NE ZAMAN?
Başvuru: 24 Ocak - 12 Şubat 2020
Geç Başvuru: 11-12 Mart 2020
Sınav: 11 Ekim 2020
Sonuç: 12 Kasım 2020