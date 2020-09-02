YÖK son dakika! 2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı? Üniversiteler hangi tarihte açılacak, belli mi? Uzaktan, hibrit...
2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı? YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite açılış tarihi yeniden gündeme geliyor. Sonuçların ardından öğrenciler üniversitelerin lisans ve ön lisans bölümlerine yerleşti. YÖK tarafından yapılan son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Öğrenciler açılış tarihini araştırmaya devam ediyor. Peki, 2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı? Üniversiteler hangi tarihte açılacak, belli mi? Uzaktan, hibrit...
2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı? Üniversiteler hangi tarihte açılacak, belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aday öğrenciler kazandıkları bölümlere kayıt işlemlerini yaptırırken üniversite açılış tarihide merak ediliyor. Koronavirüs sürecinde öğrenciler uzaktan eğitim olarak yaz tatiline giriş yapmıştı. Hal böyle olunca okulların açılacağı tarih merak ediliyor. Peki, 2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı? Üniversiteler hangi tarihte açılacak, belli mi? Uzaktan, hibrit...
ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI, SON DURUM NE?
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 2020-2021 eğitim öğretim döneminde üniversitelerin açılması hakkında açıklama yaptı. Saraç açıklamasında, üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili net bir tarih duyurdu.
2020-2021 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Haberimizden, YÖK Başkanı Saraç'ın açıklamasını bulabilir, 2020-2021 üniversitelerin açılış tarihini öğrenebilirsiniz.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilerden ve velilerden sıklıkla üniversitelerdeki yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin sorular aldıklarını belirtti.
"YÖK olarak, bugün itibarıyla üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik." ifadesini kullanan Saraç, şunları kaydetti:
"Bunun yanı sıra kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanıdık. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale geldi. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecek. Yeni YÖK olarak Türk yükseköğretim sistemine bu vesileyle getirdiğimiz karma modelin (hibrit) hayırlı olmasını diliyoruz."
Saraç, karar süreçlerinde en fazla dikkat ettikleri hususun aileler tarafından kendilerine emanet edilen öğrenciler başta olmak üzere bütün akademik ve idari personelin sağlığı olduğunu vurguladı.