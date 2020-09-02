2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı? Üniversiteler hangi tarihte açılacak, belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aday öğrenciler kazandıkları bölümlere kayıt işlemlerini yaptırırken üniversite açılış tarihide merak ediliyor. Koronavirüs sürecinde öğrenciler uzaktan eğitim olarak yaz tatiline giriş yapmıştı. Hal böyle olunca okulların açılacağı tarih merak ediliyor. Peki, 2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı? Üniversiteler hangi tarihte açılacak, belli mi? Uzaktan, hibrit...

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI, SON DURUM NE?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 2020-2021 eğitim öğretim döneminde üniversitelerin açılması hakkında açıklama yaptı. Saraç açıklamasında, üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili net bir tarih duyurdu.