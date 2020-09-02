KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav giriş yerleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kamuya personel ataması yapabilmek için gerçekleştirilen KPSS'nin Alan Bilgisi oturumu için geri sayım başladı. KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarına başvuru yapan vatandaşlar, sınava girecekleri yer bilgisini merak ediyordu. ÖSYM tarafından sınav giriş yerleri bugün erişime açıldı. Peki, KPSS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir? İşte merak edilenler...

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav giriş yerleri açıklandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesine, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini girerek erişebilecekler.

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