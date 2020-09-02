ÖSYM son dakika: KPSS sınav giriş yerleri sorgulama! 2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav giriş belgesi nasıl alınır?
KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav yerleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından 30 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında başvurusu alınan KPSS Alan Bilgisi sınavının giriş yerleri merak ediliyordu. Sınava sayılı günler kala, sınav giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. 2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav giriş yerleri ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden öğrenilebiliyor. Peki, KPSS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir?
KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav giriş yerleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kamuya personel ataması yapabilmek için gerçekleştirilen KPSS'nin Alan Bilgisi oturumu için geri sayım başladı. KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarına başvuru yapan vatandaşlar, sınava girecekleri yer bilgisini merak ediyordu. ÖSYM tarafından sınav giriş yerleri bugün erişime açıldı. Peki, KPSS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir? İşte merak edilenler...
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav giriş yerleri açıklandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesine, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini girerek erişebilecekler.
2020 KPSS ALAN BİLGİSİ NE ZAMAN?
2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri), 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) 12 Eylül Cumartesi günü, 3. Oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) ise 13 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.
ÖSYM'DEN ADAYLARA UYARI
12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.