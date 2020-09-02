Son dakika: Başkan Erdoğan, Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vali Erol Ayyıldız ve Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e tebrik mesajı göndererek Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Erol Ayyıldız ve Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e tebrik mesajı gönderdi