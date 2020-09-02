Son dakika: Başkan Erdoğan, Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Erol Ayyıldız ve Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e tebrik mesajı gönderdi