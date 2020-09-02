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Sağlık Bakanlığından kritik uyarı: Bu gruptakiler aşı olsun

Son dakika haberi... , grip aşısı tartışmaları sürerken kimlerin mutlaka grip aşısı olması gerektiğini açıkladı. İşte bakanlıktan açıklanan o liste...

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Giriş Tarihi: 02.09.2020 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020
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Sağlık Bakanlığından kritik uyarı: Bu gruptakiler aşı olsun

"65 yaş üstündekiler, enfeksiyon hastalıklarına karşı çocuklar-bebekler kadar duyarlıdır. Yaşlılar grip olduklarında hastalığı daha ağır geçirebilirler. Sinüzit, orta kulak iltihabı ve çok basit bir mikroorganizma sonucunda grip bir anda zatürre hastalığına dönüşebilir ve hayati risk taşıyabilir. Yaşlılarımızı aşısı olan enfeksiyon hastalıklarından korunmak için en önemli korunma yöntemi aşılamadır" denilen açıklamada, mutlaka grip aşısı yaptırması gereken gruplar da sıralandı...

Sağlık Bakanlığından kritik uyarı: Bu gruptakiler aşı olsun

- 65 yaş ve üzerindekiler
- Kronik böbrek yetmezliği olanlar
- Kalp damar sistemi hastaları
- Şeker hastaları Hamileler
- Astım, kronik akciğer hastalığı olanlar
- 6 ay-18 yaş arası olup uzun süre aspirin kullanması gerekenler.

Sağlık Bakanlığından kritik uyarı: Bu gruptakiler aşı olsun

PROF. DR. TAŞBAKAN: ZATÜRRE AŞISI KORONAVİRÜSÜ ENGELLEMEZ

Öte yandan İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sezai Taşbakan, zatürre aşısının koronavirüsü engellemediğini belirtti.

Sağlık Bakanlığından kritik uyarı: Bu gruptakiler aşı olsun

Taşbakan "Zatürre aşısı, koronavirüsün neden olduğu zatürreye karşı koruyucu değildir. COVID-19'un yaptığı zatürre ile aşının engellediği zatürre farklıdır. Zatürre aşısı, virüslerle değil bakterilerle ortaya çıkan zatürreyi engeller. O nedenle zatürre aşısı koronayı önlemez."

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