Sağlık Bakanlığından kritik uyarı: Bu gruptakiler aşı olsun

"65 yaş üstündekiler, enfeksiyon hastalıklarına karşı çocuklar-bebekler kadar duyarlıdır. Yaşlılar grip olduklarında hastalığı daha ağır geçirebilirler. Sinüzit, orta kulak iltihabı ve çok basit bir mikroorganizma sonucunda grip bir anda zatürre hastalığına dönüşebilir ve hayati risk taşıyabilir. Yaşlılarımızı aşısı olan enfeksiyon hastalıklarından korunmak için en önemli korunma yöntemi aşılamadır" denilen açıklamada, mutlaka grip aşısı yaptırması gereken gruplar da sıralandı...