Kapılar Muharrem İnce'nin yüzüne kapandı! CHP'den parti teşkilatına uyarı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içinde kurduğu diktatörlük sistemine karşı çıkan Muharrem İnce, CHP ile ayrılık noktasına geldi.

Bu kapsamda yeni parti hazırlığında olan İnce, "Bin Günde Memleket' hareketi başlattı.

Muharrem İnce, Memleket Hareketi'ni cuma günü Sivas'ta başlatıyor.





"KAPILARINIZI MUHARREM'E KAPATIN"

Muharrem İnce yola çıkmaya hazırlanırken, CHP Genel Merkezi de teyakkuza geçti.

İnce'ye yönelik ilgisizlik politikası başlatan CHP yönetimi, teşkilatlarına İnce'ye "kapıları kapatın, ilgi göstermeyin" talimatı verdi.