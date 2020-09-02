02 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri 3 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu! Sayı 144'e yükseldi

3 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu! Sayı 144'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu 3 teröristin daha 'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. 1 'tan bugüne kadar olan teröristlerin sayısı 144'e yükseldi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.09.2020 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020
ABONE OL
3 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu! Sayı 144'e yükseldi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmalarıyla, 3 terör örgütü mensubu daha bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

6 YIL ÖNCE KATILDILAR

6 yıl önce örgüte katıldıkları tespit edilen her üç örgüt mensubunun son olarak Irak'ta faaliyet gösterdikleri öğrenildi.

SAYI 144'E ÇIKTI

3 örgüt mensubunun teslim olmasıyla birlikte 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 144'e yükseldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA