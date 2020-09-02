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Cumhuriyet'in skandal yazısı hakkında Batman Başsavcılığı harekete geçti!

Yazarı ’ün Batmanlılar hakkında yazdığı skandal yazının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet Gazetesi ve çalışanları ’da oluğu için dosya yetkisizlikle Başsavcılığına gönderildi. Sabah'tan 'ın haberinin detayları...

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Giriş Tarihi: 02.09.2020 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020
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Cumhuriyet'in skandal yazısı hakkında Batman Başsavcılığı harekete geçti!

Geçtiğimiz günlerde 'nde skandal bir yayımlandı. Cumhuriyet gazetesi yazarı yazısında Batmanlılara yönelik çirkin ifadelerde bulundu. Özgentürk, Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tecavüzüne uğramasının ardından eden İpek Er'den bahsettiği köşe yazısında, 'daki genç kızların ya dağa çıkmak ya da kentte görev yapan asker, bürokrat biriyle evlenmek şeklinde iki seçeneği olduğunu; bekâretini kaybetmiş genç kızların da intiharı kurtuluş olarak gördüğü şeklinde skandal ifadeler kullandı.

BATMAN'DA CUMHURİYET GAZETESİ'NE BOYKOT

Başta Batmanlılar olmak üzere tüm 'yi rahatsız eden bu yazını ardından Cumhuriyet Gazetesi ve Işıl Özgentürk'e tepkiler adeta çığ gibi büyüdü. Son olarak Batmanlı esnaf tarafından Cumhuriyet Gazetesi satmama kararı alındı. Batman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu iftiranın sadece Batmanlılara değil tüm Türkiye'ye atıldığını dile getirdi.

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Abdülkadir Demir "Cumhuriyet Gazetesi sadece Batman halkına değil tüm Türkiye'ye hakaret etmiştir. Bölgeden ve tüm Türkiye'den tepki bekliyoruz. Bu olay Cumhuriyet Gazetesinin köklerinin başka yerlerde olduğunu gösteriyor. İsmini anmayacağım bu kadının ve yazının takipçisi olacağız. Bugün kadınlarımıza sahip çıkmazsak. İleride bu hakaretleri kadınlarımıza ve insanımıza aynı hakaretleri yapmaya devam ederler." dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tepkilerin büyümesi üzerine geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Gazetesi ve yazarı Işıl Özgentürk hakkında Batman Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek olayla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada Cumhuriyet Gazetesinin merkezi 'da olunca dosyaya yetkisizlikle Başsavcılığı'na gönderildi. (Atakan Irmak/Sabah)

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