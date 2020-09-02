Cumhuriyet'in skandal yazısı hakkında Batman Başsavcılığı harekete geçti!

BATMAN'DA CUMHURİYET GAZETESİ'NE BOYKOT

Başta Batmanlılar olmak üzere tüm Türkiye'yi rahatsız eden bu yazını ardından Cumhuriyet Gazetesi ve Işıl Özgentürk'e tepkiler adeta çığ gibi büyüdü. Son olarak Batmanlı esnaf tarafından Cumhuriyet Gazetesi satmama kararı alındı. Batman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Demir konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu iftiranın sadece Batmanlılara değil tüm Türkiye'ye atıldığını dile getirdi.

Abdülkadir Demir "Cumhuriyet Gazetesi sadece Batman halkına değil tüm Türkiye'ye hakaret etmiştir. Bölgeden ve tüm Türkiye'den tepki bekliyoruz. Bu olay Cumhuriyet Gazetesinin köklerinin başka yerlerde olduğunu gösteriyor. İsmini anmayacağım bu kadının ve yazının takipçisi olacağız. Bugün kadınlarımıza sahip çıkmazsak. İleride bu hakaretleri kadınlarımıza ve insanımıza aynı hakaretleri yapmaya devam ederler." dedi.