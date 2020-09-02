Düğünler yasaklandı mı, yasaklanacak mı? Düğünler hangi illerde yasaklandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı, 81 iş valiliğine "Kovid-19 Tedbirleri" kapsamında ek genelge gönderdi. 4 Eylül'den itibaren uygulanacak kısıtlamalar ülke genelinde köy düğünü, sünnet, kına gecesi ve nişan etkinliklerini kapsıyor. Peki, Düğünler yasaklandı mı, yasaklanacak mı? Düğünler hangi illerde yasaklandı? Düğün genelgesi son dakika...

DÜĞÜNLER YASAKLANDI MI, YASAKLANACAK MI?

Genelgede, daha önce valiliklere gönderilen genelgelerle salgının kalabalık ortamlardaki yayılım hızı göz önünde bulundurularak düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin tüm illerde mümkün olan en kısa sürede tamamlanması, köylerde veya sokaklarda yapılan bu etkinliklerin aynı gün içerisinde kalacak şekilde saat sınırlamalarının il/ilçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenmesinin istenildiği hatırlatıldı.