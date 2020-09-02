Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı: Bu bir dünya rekoru!

Bakan Selçuk, Bakanlığın Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen 'Google İşbirliği ile Mesleki Gelişim Programı Dijital Sertifika Töreni'ne katıldı. Törende, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı ve Google Türkiye Müdürü Mehmet Ketenoğlu da yer aldı. Bakan Selçuk, programda yaptığı konuşmada, dün 20 bin yeni öğretmenin atamasının yapıldığını hatırlatarak, "20 bin yeni öğretmenimizle gücümüze güç kattık. Bugün yine öğretmenlerimiz için bir şey daha yapıyoruz sevinci içerisindeyiz. Google ile işbirliği içerisinde öğretmenlerimizin bireysel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak için dijital dönüşüm programımızı son derece hızlı bir şeklide sürdürüyoruz. Öğretmenimizin birikimi Türkiye'nin birikimidir. Dolayısıyla Türkiye'nin geleceği bizim öğretmenimizin birikimiyle doğrudan doğruya alakalıdır. Geçtiğimiz süreç içerisinde salgın döneminde özellikle çevrimiçi eğimler düzenleyerek 896 bin öğretmenimizin bireysel gelişimine katkı sağladık. Bu aslında bir dünya rekoru" dedi.

'GOOGLE İLE BERABER BİR AİLE HATTI OLUŞTURDUK'

Google ile beraber düşünme becerileri konusunda disiplinlerarası yaklaşımını konuştuklarını söyleyen Bakan Selçuk, Google ile beraber yaptıkları bu işbirliğinde yaklaşık olarak 128 bin öğretmeninin eğitim aldığını ifade etti. Bu eğitimle beraber öğretmenlerin dijital becerilerinin gelişmesi konusunda büyük bir mesafe kat ettiğini kaydeden Bakan Selçuk, "Yeni programlarımızda var. Google Türkiye ile yapay zeka uzmanlığı ki artık MEB'in bütün iş ve işlemlerinin yapay zeka ve makine öğrenmesi temelli bir perspektife sahip olması, bizim yeni normalimiz ve bütün süreçlerde veriye dayalı yönetim ve çözümlemeler yapmak bizim için artık sıradanlaşmaya başladı. Veri analizi ve internet güvenliği de bizim açımızdan yine çok önemli bir konu. Bilhassa internet güvenliği konusu çok önemli. Teknolojiyi yasaklamaktan söz etmiyoruz, teknolojinin doğru kullanımından, yerinde, zamanında kullanımından söz ediyoruz. Bu çerçevede de Google ile beraber bir aile hattı oluşturduk. Bu hat vasıtasıyla da internet güvenliği konusunda ailelerin çocuklarına rehberlik edebilmelerini kolaylaştıracağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

'GÜÇLÜ ÖĞRETMEN GÜÇLÜ GELECEĞİ HEDEFLİYORUZ'

Yapay zeka, internet güvenliği, veri bilimi gibi bütün konuların artık öğretmenlerin günlük işleri haline geldiğini belirten Bakan Selçuk, eğitim süreçlerinin dijital becerilerle desteklenmesinin salgın döneminde ne kadar hassas bir konu olduğunun çok daha iyi anlaşıldığını vurguladı. Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Günümüzdeki bu yaklaşımın artık okullarımızın, öğretmenlerimizin, MEB'in merkez teşkilatının çok olağan bir veriye yaklaşım tarzını da ortaya koyacak. Öğretmenlerimizin dijital çağa doğan çocuklara daha iyi rehberlik edebilmesi için daha çok işimiz var. Önümüzdeki süreç bizi çok heyecanlandırıyor. Çünkü elimizde hizmete hazır o kadar çok proje var ki bütün bu çalışmalarla beraber daha dün göreve başlayan öğretmenimizden, bir köy okulunda kendi başına bütün çocukları omuzlayan öğretmenimize kadar dijital becerileri kazandırmaya çalışıyoruz. Bu çalışmamızda 128 bin öğretmenimize yeni bir donanım kazandıran Google Türkiye işbirliğine teşekkür ediyoruz. Bütün bunlarla güçlü öğretmen güçlü geleceği hedefliyoruz."

'SERTİFİKALAR TEMSİLİ OLARAK VERİLDİ'

Öte yandan, öğretmenlerin dijital yeterliklerinin artırılması amacıyla Google ile gerçekleştirilen işbirliği kapsamında hazırlanan 'bilgi işlemsel düşünme becerisinin disiplinlerarası yaklaşımı ile öğretimi', 'dijital girişimciliğin temelleri', 'flutter ile mobil uygulama geliştirme' ve 'kotlin ile mobil uygulama geliştirme' mesleki gelişim programlarına 128 bin 135 öğretmen katıldı. Törende sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerle video konferans bağlantısı kuruldu. Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, mesleki gelişim programlarına katılan 128 bin 135 öğretmenden, uluslararası akredite sertifikası almaya hak kazanan 75 bin 396 öğretmene sertifikalarını çevrimiçi bağlantıyla temsili olarak verdi. Selçuk takdim sırasında, "Bu belgeler bir sertifika olmanın çok ötesinde bir değer taşıyor. Sizlerle beraber kol kola nasıl girdiğimizi gösteriyor. Ziya öğretmen ile meslektaşları fotoğrafını nasıl gösterdiğinizi ortaya koyuyor. Bu belgeleri kendim almış kadar daha fazla seviniyorum" dedi.