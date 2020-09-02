Son dakika... KPSS günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ilk dönemde bazı illerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Kontrollü normal hayata geçiş dönemi ile kısıtlamalar kaldırılmıştu. Kurban Bayramı'ndan sonra vaka sayılarında görülen artış nedeniyle kısıtlamaların yeniden uygulanıp uygulanmayacağı araştırılıyor. En çok merak edilenlerden biri de, 6 Eylül'de uygulanacak KPSS sınav gününde sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı. Peki, KPSS günü 5-6 Eylül sokağa çıkma yasağı var mı? Bazı illerde bu hafta sonu sokağa çıkma olacak mı? İşte cevaplar...

5-6 EYLÜL BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

A Haber muhabiri Elif Saatçıoğlu'nun verdiği bilgilere göre, havaların soğumasıyla birlikte bulaş riskinin artması nedeniyle bir dizi önlemler alınması planlanıyor. Toplantılarda ilköğretimin açık olması, kronik hastalığı olan çocukların uzaktan eğitim alması ve 8 ile 12. sınıfların okula gitmesine sıcak bakılıyor. Üniversitelerin açılması da şu anda gündemde yok.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının da yurt genelinde değil de bölgesel olarak yapılabileceği belirtiliyor. Bu dönemde hayatı durdurmak yerine hareketliliği yavaşlatacak kararlar alınması bekleniyor. Bir ilde vaka sayısı yüksekse o il için hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilmesine sıcak bakılıyor.

Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak