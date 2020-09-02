Son dakika: KPSS günü 5-6 Eylül sokağa çıkma yasağı var mı? Bazı illerde bu hafta sonu sokağa çıkma olacak mı?
Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 2020 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumu 6 Eylül'de gerçekleştirilecek. Koronavirüs salgını nedeniyle LGS ve YKS günlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının KPSS günü de uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Peki, KPSS günü 5-6 Eylül sokağa çıkma yasağı var mı? Bazı illerde bu hafta sonu sokağa çıkma olacak mı? İşte son gelişmeler...
Son dakika... KPSS günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ilk dönemde bazı illerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Kontrollü normal hayata geçiş dönemi ile kısıtlamalar kaldırılmıştu. Kurban Bayramı'ndan sonra vaka sayılarında görülen artış nedeniyle kısıtlamaların yeniden uygulanıp uygulanmayacağı araştırılıyor. En çok merak edilenlerden biri de, 6 Eylül'de uygulanacak KPSS sınav gününde sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı. Peki, KPSS günü 5-6 Eylül sokağa çıkma yasağı var mı? Bazı illerde bu hafta sonu sokağa çıkma olacak mı? İşte cevaplar...
5-6 EYLÜL BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
A Haber muhabiri Elif Saatçıoğlu'nun verdiği bilgilere göre, havaların soğumasıyla birlikte bulaş riskinin artması nedeniyle bir dizi önlemler alınması planlanıyor. Toplantılarda ilköğretimin açık olması, kronik hastalığı olan çocukların uzaktan eğitim alması ve 8 ile 12. sınıfların okula gitmesine sıcak bakılıyor. Üniversitelerin açılması da şu anda gündemde yok.
Sokağa çıkma kısıtlamalarının da yurt genelinde değil de bölgesel olarak yapılabileceği belirtiliyor. Bu dönemde hayatı durdurmak yerine hareketliliği yavaşlatacak kararlar alınması bekleniyor. Bir ilde vaka sayısı yüksekse o il için hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilmesine sıcak bakılıyor.
Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak
65 YAŞ ÜSTÜ YASAKLARI HANGİ İLLERDE VAR?
İzmir, Çanakkale, Bolu, Tunceli, Kocaeli, Balıkesir, Niğde, Konya, Giresun, Kilis, Gümüşhane, Denizli, Tekirdağ, Çankırı ve Kars, Erzincan, Eskişehir, Mardin, Ordu, Kastamonu, Ankara, Bursa, Kütahya, Batman, Sivas, Manisa, Kırıkkale, Aksaray, Bartın, Elazığ, Kayseri, Şanlıurfa, Yalova, Siirt, Kahramanmaraş, Malatya, Bilecik, Karabük, ve Düzce'de 65 yaş üstü vatandaşlar için kısıtlamalar uygulanıyor.
65 YAŞ ÜSTÜ YASAKLARI NELER?
İzmir: 65 yaş ve üstü vatandaşların, mahallelerine en yakın semt pazarı, markette alışverişlerini sabah 10.00-12.00 saatleri arasında yapmalarına karar verildi. Bu yaş grubuna, birinci derece yakınlarının hariç düğün, taziye gibi toplu bulunulan yerler yasak. Toplu taşıma araçlarını 10.00-16.00 saatleri arasında kullanacaklar.
Kayseri: 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sağlıklarının korunabilmesi amacıyla İlimiz genelinde; düğün, kına, nişan, nikah, mevlit, sünnet merasimi, vb. gibi toplu etkinliklere (anne, baba, dede, nine, amca, dayı, teyze ve hala haricinde) 65 yaş ve üzerindeki misafirlerin kabul edilmemesine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sağlıklarının korunabilmesi amacıyla toplu taşıma araçlarını sadece sabah 10:00'dan, akşam 17:00'a kadar kullanabilmelerine 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sağlıklarının korunabilmesi amacıyla Pazar, AVM, Sosyete Pazarı vb. gibi toplu alışveriş mekanlarına girişlerinin sınırlandırılmasına karar verildi.
Ankara: Ankara İl Pandemi Kurulu, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların düğün, cenaze, taziye, pazaryeri, sosyal faaliyetler vb. gibi topluca bulunulan alanlara girmelerinin kısıtlanmasına karar verdi. Öte yandan taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılması kararlaştırıldı.
Bursa: Bursa Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirildiğini duyurdu.