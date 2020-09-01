Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman bitiyor? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ücretli öğretmenlik alımı için başvurular geçtiğimiz günlerde başladı. Ücretli öğretmen olarak görev almak isteyen öğretmenler, başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırmaya başladılar. Başvuru yapan öğretmenler ise sonuçları araştırıyor. Peki, e Devlet Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2020-2021 ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

2020 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2020 ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Adaylar, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra 'Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu' başlığına tıkladıktan sonra gerekli adımları takip ederek başvuru işlemlerini gerçekleştirecekler.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU YAPABİLMEK İÇİN TIKLAYIN

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuruların ne zaman biteceği konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle sonuçların da hangi tarihte açıklanacağı konusunda bilr bilgi bulunmuyor.