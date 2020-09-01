CHP bildiğiniz gibi! Adana Büyükşehir'in ödül töreninde 'gerilla annesi' Füsun Demirel jüri başkanı oldu!

27'nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin jüri üyeleri açıklandı. Jüri başkanlığını oyuncu Füsun Demirel'in üstlendiği festivalin jüri üyeleri; görüntü yönetmeni Feza Çaldıran, oyuncu Damla Sönmez, yönetmen Seren Yüce, müzisyen Can Atilla, yazar Ayfer Tunç ve sinema yazarı Sevin Okyay'dan oluşacak.

DAĞA ÇIKMAK İSTİYOR!

Ancak Füsun Demirel'in festivalin jüri başkanı olması tepki topladı. Oyuncu, geçtiğimiz yıllarda "Gerilla annesi rolünü oynamak istiyorum" açıklamalarında bulunmuş, gençken dağa çıkmak istediğini söylemişti.

"GERİLLA PKK DEĞİLDİR" DEMİŞTİ

HDP'ye övgüler yağdıran Demirel, bir röportajında gezi olaylarının tekrar başlaması gerektiği gibi ifadeler kullanmıştı. Pek çok kesimden aldığı tepki sonrası yeni bir açıklama yapan Demirel "Bu vahşeti görmezden gelemezdim" temalı bir yazı kaleme almış, "Gerilla, yaratılmaya çalışılan algı gibi; sadece PKK ile özdeş bir kavram değildir" ifadelerini kullanmıştı.