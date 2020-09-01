MEB son dakikalar: 21 Eylül'de okullar açılacak mı, ertelenecek mi? Okullar kesin açılacak mı, açılmayacak mı? 1. 5. 8. ve 12. sınıflar...
21 Eylül'de okullar açılacak mı? Sorusunun yanıtı veliler ve öğrenciler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 31 Ağustos'ta uzaktan, 21 Eylül'de ise yüz yüze olarak başlayacağını açıklamıştı. Bakan, Bilim Kurulu ile kordineli olduklarını söylemiş ve önlemlerin alındığını sözlerine eklemişti. Peki, MEB son dakikalar: 21 Eylül'de okullar açılacak mı? Okullar kesin açılacak mı, açılmayacak mı? 1. 5. 8. ve 12. sınıflar ne zaman okula gidecek? Merak edilen detaylar haberimizde...
MEB son dakikalar: 21 Eylül'de okullar açılacak mı? Okullar kesin açılacak mı, açılmayacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son günlerde vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında veliler ve öğrenciler "okulların açılış tarihi ertelenecek mi" sorusunun yanıtı sorgulamaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, 21 Eylül'de okullar açılacak mı, ertelenecek mi? Okullar kesin açılacak mı, açılmayacak mı? 1. 5. 8. ve 12. sınıflar ne zaman okula gidecek? Merak edilen detaylar haberimizde...
2020-2021 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim ve öğretim yılı hakkında çok önemli açıklamalar yaptı. Bakan Selçuk, "Biz hiçbir çocuğumuzu ya da öğretmenimizi riske atan bir karara imza atmayız" diyerek ilkokul, ortaokul ve liselerin açılış tarihi hakkında bilgi verdi.
BAKAN TARİH VERDİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "21 Eylül'de belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacağız. Şu anda bununla ilgili bir değişiklik yok." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde uzaktan eğitim çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.
Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime geçişle ilgili bir soru üzerine şunları kaydetti:
"Bilim Kurulu üyelerine sorular yöneltiliyor. Bu soruların cevabı soruluyor. Bizim de tavsiyesine uyduğumuz, kararlar aldığımız, Kuruldan ya da Sağlık Bakanlığından söz ediyoruz. Bu soruyu sorduğunuzda bunun çok net ve belirlenmiş bir cevabının aylar öncesinden olamayacağı ve o günkü koşullara bağlı olarak bunun, sürekli bir değerlendirmeye muhatap olması gerektiği söyleniyor. Böyle bir durumda 3-2 sene önce şunu net olarak söylüyorduk; 'Okullar, şu tarihte açılacak, ara tatil şu dönemde olacak' diyebiliyorduk ama şimdi bunun Milli Eğitim Bakanlığının tek başına karar alıp da söylemesi diğer kurum ve kuruluşlarla paydaşlarla iş birliği içinde alınabilecek bir karar olmasından dolayı mümkün değil. Ama prensipler belirlenmeli."
Bu konudaki yaklaşımlarını değerlendiren Selçuk, "Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocukların yüz yüze eğitim almasını tabii ki çok istiyoruz." dedi.
Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tabii ki bunun için hazırlık yaptık ve tüm altyapıyı oluşturduk. İzliyorsunuz. Salgının seyrine ilişkin rakamlar ve sayılar yayınlanıyor. Salgının seyrinin nasıl gittiğine ilişkin olarak da okulların ne zaman, nasıl, ne şekilde hangi sınıflarda açılacağının çok net olarak Kurulun tavsiyesi doğrultusunda yapılması söz konusudur. Şöyle düşünün; 'Kurul ve Sağlık Bakanlığı dese ki, 'Bizim şu andaki tablo budur. Okulların tamamının açılmasında sakınca yoktur.' Biz okulları elbette açarız. Kesinlikle 'şu olmaz' dese, bizim buna itiraz ederek, 'Biz bunu söylemenize rağmen tam tersini yapıyoruz' deme durumumuz söz konusu değil. Halkımız şunu bilsin; biz hiçbir çocuğumuzu ya da öğretmenimizi riski artan bir karara imza atmayız.
Bunun gereği neyse bunu yaparız. Bizim ödevimiz, ortaya çıkabilecek eksiklikleri tamamlamaktır. Bizim ödevimiz, öğretmenlerin ve çocukların sağlık içerisinde toplumda eğitimini almasıdır. 21 Eylül'de hangi sınıflar açılacak, bu spekülasyonlar hep yapılıyor. Ricam, sadece resmi kaynaklardan Milli Eğitim Bakanlığının sitesinde ne yazıyorsa odur.
21 Eylül'de belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacağız. Şu anda bir değişiklik bununla ilgili yok. Salgının seyriyle ilgili kurul herhafta toplandığı ve değerlendirme söz konusu olduğu için, bunu takip edip buna uygun olarak durumumuzu net olarak dikkate alacağız."
MEB'in yayımladığı genelgeye göre, okulların açılış tarihi 31 Ağustos 2020 tarihi olarak belirlendi. Okulların kapanış tarihi ise 18 Haziran 2021.
Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.