MEB son dakikalar: 21 Eylül'de okullar açılacak mı? Okullar kesin açılacak mı, açılmayacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son günlerde vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında veliler ve öğrenciler "okulların açılış tarihi ertelenecek mi" sorusunun yanıtı sorgulamaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, 21 Eylül'de okullar açılacak mı, ertelenecek mi? Okullar kesin açılacak mı, açılmayacak mı? 1. 5. 8. ve 12. sınıflar ne zaman okula gidecek? Merak edilen detaylar haberimizde...

2020-2021 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim ve öğretim yılı hakkında çok önemli açıklamalar yaptı. Bakan Selçuk, "Biz hiçbir çocuğumuzu ya da öğretmenimizi riske atan bir karara imza atmayız" diyerek ilkokul, ortaokul ve liselerin açılış tarihi hakkında bilgi verdi.