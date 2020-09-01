Ege Adaları'ndaki büyük dram! İşte Yunanistan'ın günah galerisi

Turkuvaz Kitap'tan çıkan ve Türk felsefe Profesörü olan Teoman Duralı ile yapılan söyleşi kitabı olan "Öyle Geçer Ki Zaman"'da, İstiklal Harbi'nde Yunanistan ile yapılan savaş sırasında Ege Adaları'nda yaşanan Yunan zulmü açık bir şekilde dile getirilmiş. Ayrıca kitapta Türklerin, Midilli adasında aç olan insanlara yiyecek yardımı yaparak merhamet gösterdikleri de ifade ediliyor. İşte kitapta yer alan o cümleler...

EGE ADALARINDA YAŞANAN DRAM: SAVAŞTA TÜRK ASKERLERİ AÇ BIRAKILARAK ÖLÜME TERKEDİLDİ

Teoman Duralı, "1977 yılında karım ve oğlumla bir gemi seyahatine çıktık; İstanbul'dan Mersin'e gidiyoruz. Bir sabah baktım, karım yaşlı bir çiftle güvertede konuşuyor. Tanıştıktan sonra beğle ahbap oldum. 1944'te Midilli Adası'nda Alman subayı olarak görevliymiş. Bizimkiler Ayvalık'tan Midilli'nin aç ahalisine gizlice yiyecek yardımı gönderirlermiş. Oradaki Alman kumandan buna fena halde içerlemiş. Bu, Ayvalık Kaymakamını adaya çağırmış. Kaymakanı alıp Midilli kalesindeki mahzene indirmiş. "Bunlar nedir" diye sormuş. "İskelet" demiş, kaymakamımız. "Kimin iskeletleri biliyor musun?" sorusuna, "hayır, bilmiyorum" demiş. "Sizin iskeletleriniz. İstiklal Harbı'nda esir aldıkları Türk askerlerini burada aç bırakmışlar. Ölüme terketmişler. Siz bunlara gizlice yiyecek gönderiyorsunuz. Öyle mi? Hadi bakalım, yasağı kaldırıyorum; sizi bu hale getirenlere istediğinizce yardım yollayın" demiş. Kaymakama, "Bak sana bir sır ifşa edeceğim, kulaklarını iyice aç: Ankara'ya haber uçur, buralardan çekiliyoruz. Öyleki, gelin bize savaş ilan ederek burayı işgal edin. Pekala bizi kovuyor, adaları da işgalimizden kurtarıyormuş görüntüsünü" diye tavsiyede bulunmuş." cümleleriyle tarihte yaşanan Yunan zulmünü dile getiriyor.

Öyle Geçer ki Zaman, Teoman Duralı'nın, bugüne dek gezip gördüğü yerler, okuyup araştırdığı konular üzerinden bir hakikat arayıcısının izlerini sürüyor. Anılarındaki capcanlı ayrıntılar, sarih ve berrak bir zihin örneği sergiliyor.