Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İngiltere'de belediye başkanı seçilen Sabri Özaydın'la görüştü
İngiltere'deki seçimlerde Londra'nın Enfield bölgesinde seçimlere giren Sabri Özaydın, belediye başkanı seçildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özaydınla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'da Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Enfield bölgesinde belediye başkanlığı seçimlerini oy birliğiyle kazanan Sabri Özaydın ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Türklerin ve diğer göçmen grupların yoğun olarak yaşadığı Enfield bölgesinde, belediye meclis üyeleri arasında online yapılan belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Özaydın'ı arayarak tebrik etti.
Yaklaşık 60 bin Türk'ün yaşadığı Enfield bölgesindeki seçimleri kazanan Özaydın, aslen Kahramanmaraşlı ve tekstil sektöründe faaliyet gösteriyor.