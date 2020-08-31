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Son dakika: Türkiye'den Rusya'ya kritik ziyaret! Masada Libya var

Son dakika haberine göre  başkanlığındaki Türk heyeti 'ya gitti. , ve İstihbarat yetkililerinin olduğu heyet, Rus heyet ile konusunu görüşecek.

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Giriş Tarihi: 31.08.2020 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020
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Son dakika: Türkiye'den Rusya'ya kritik ziyaret! Masada Libya var

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki bir heyetin Rus mevkidaşlarıyla görüşmek üzere Moskova'yı ziyaret edeceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki kurumlararası heyetimiz, Rus karşıtlarıyla, başta Libya ve Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele almak amacıyla 31 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde Moskova'yı ziyaret edecektir." ifadelerine yer verildi.

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