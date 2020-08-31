Son dakika: Türkiye'den Rusya'ya kritik ziyaret! Masada Libya var
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti Rusya'ya gitti. Aralarında Dışişleri, Milli Savunma Bakanlığı ve İstihbarat yetkililerinin olduğu heyet, Rus heyet ile Libya konusunu görüşecek.
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki bir heyetin Rus mevkidaşlarıyla görüşmek üzere Moskova'yı ziyaret edeceği bildirildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki kurumlararası heyetimiz, Rus karşıtlarıyla, başta Libya ve Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele almak amacıyla 31 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde Moskova'yı ziyaret edecektir." ifadelerine yer verildi.