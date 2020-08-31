31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Son dakika: AB'den Yunanistan'a diyalog çağrısı

Son dakika haberine göre... 'a diyalog çağrısı yaptı: Tansiyonu yükseltecek tek taraflı eylemler yerine ile diyaloğa ihtiyaç var.

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Giriş Tarihi: 31.08.2020 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020
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Son dakika: AB'den Yunanistan'a diyalog çağrısı

Türkiye'nin dünyadan gelen baskı ve tehditlere rağmen tavizsiz duruşu sonuç veriyor. Her fırsatta Yunanistan'ı şımartmayı seçen Avrupa Birliği, bu kez Yunanistan'a diyalog çağrısı yaptı.

"TÜRKİYE İLE DİYALOĞA İHTİYAÇ VAR"

Yapılan çağrıda "Tansiyonu yükseltecek tek taraflı eylemler yerine Türkiye ile diyaloğa ihtiyaç var." denildi.

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