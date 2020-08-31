İBB’de hiç tecrübesi olmayan Özge Türkyılmaz torpille işe başlamış!
Özge Türkyılmaz; 2017 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldı, finale kalmasına rağmen ilk üç sıraya giremedi. 2019 yılında CHP’den Büyükçekmece Meclis üyesi adayı oldu ancak seçilemedi. 2020 yılında İBB iştiraki İSPER’de kariyer danışmanı oldu ve kendisine oda tahsis edildi. Sabah’tan Kenan Kıran’ın haberinin detayları…
İBB'de kariyer danışmanı olmak için lisans mezunu, işe alım ve kariyer planlama süreçlerinden en az 3 yıl deneyimli olması isteniyor. Özge Türkyılmaz; 2019 yılında İstanbul Arel Üniversitesi Moda ve Tasarım Bölümü'nden mezun oldu ve hiçbir iş tecrübesinin bulunmuyor. Özge Türkyılmaz'ın lisans mezunu da değil.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'de (İSPER) kariyer danışmanı olan ve kendisine oda tahsis edilen 24 yaşındaki Özge Türkyılmaz'ın torpille işe başladığı belgelendi.
İBB KARİYER DANIŞMANI İLANINDA; ADAYLARDAN LİSANS MEZUNU VE EN AZ 3 YIL DENEYİMLİ OLMA ŞARTI İSTENİYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi; 20 Ocak 2020 tarihinde internet sitesinden kariyer danışmanı alacağını duyurdu. Kariyer İBB'de yayınlanan kariyer danışmanı ilanında; iş başvurusu yapacak adayların öncelikle lisans mezunu, işe alım ve kariyer planlama süreçlerinden en az 3 yıl deneyimli olması istendi.
HİÇBİR İŞ DENEYİMİ YOK, LİSANS MEZUNU DA DEĞİL!
Özge Türkyılmaz'ın; 2019 yılında İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tasarım Bölümü'nden mezun olduğu ve hiçbir iş tecrübesinin bulunmadığı öğrenildi. Özge Türkyılmaz'ın lisans mezunu da olmadığı ifade edildi.
İŞTE O İLAN
İstanbul Büyükşehir Belediyesi; 20 Ocak 2020 tarihinde yayınladığı kariyer danışmanı ilanı aynen şöyle:
"KARİYER DANIŞMANI İŞ İLANI DETAYLARI
"kariyer.ibb iş ilanları sayfasında yayınlanan kariyer danışmanı iş ilanına başvuracak adaylar, kurum ve iş arayanlara işe alım süreçlerinden danışmanlık hizmeti vermek, faaliyetleri raporlamak gibi işlerin sorumluluğunu üstlenecek.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Kariyer İBB'de yayınlanan kariyer danışmanı ilanına iş başvurusu yapacak adayların öncelikle lisans mezunu, işe alım ve kariyer planlama süreçlerinden en az 3 yıl deneyimli olması ve MS Office programlarını aktif olarak kullanabilmesi gerekiyor. İlanda ikamet şartı bulunmazken, İstanbul genelinde yaşayan tüm adaylar başvuru yapabilir.20 Ocak'ta kariyer.ibb.istanbul'da yayınlanan ilana başvurular 9 Şubat 2020 tarihinde sona erecek.
GENEL NİTELİKLER
En az Lisans mezunu,
İşe Alım ve Kariyer Planlama süreçlerinde en az 3 yıl deneyimli,
İnsan kaynakları alanındaki işleyişe hakim,
Farklı sektör ve mesleklerde işe alım süreçlerinde görev almış,
CV hazırlama ve mülakat süreçlerinde aktif olarak çalışmış,
MS Office programlarına hâkim,
Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan,
İstanbul'da ikamet eden,
"Kariyer Danışmanı" alımı yapılacaktır.
İŞ TANIMI
Kurum ve iş arayanlara işe alım süreçlerinde danışmanlık hizmeti vermek,
İş ve meslek danışmanlığı faaliyetlerini raporlamak,
İlgili kuruma en iyi hizmeti verebilmek için, kurum içi ve birimler arası işbirliğini sağlamak ve sonuçları raporlamak,
Yapılan çalışmalara ilişkin verilerin sistem girişlerini tamamlamak,
Verilen görevleri mevzuata, plan ve programlara uygun olarak yürütmek üzere İstanbul'u çok seven çalışma arkadaşları aramaktayız.."
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, liyakat ötesi kavramlarını çatır çatır yıkacağını öne sürerek, "Yola çıkarken söz verdiğimiz gibi liyakat ve şaffaflığa dayalı prensiplerle iş başı yaptırdığımız genç ve dinamik kadromuzla İstanbul hedefimiz için emin adımlarla yürüyoruz" iddiasında bulunmuştu.
CHP'DEN BÜYÜKÇEKMECE MECLİS ÜYESİ ADAYI OLAN ANCAK SEÇİLEMEDİ
Özge Türkyılmaz; 20 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerinde CHP'den Büyükçekmece Meclis üyesi adayı oldu ancak seçilemedi. 24 yaşındaki Özge Türkyılmaz; İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'de (İSPER) kariyer danışmanı olarak göreve başladı. Özge Türkyılmaz'a İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde oda tahsis edildi.
Özge Türkyılmaz'ın; CHP Büyükçekmece Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.
TÜRKYILMAZ; MİSS TURKEY GÜZELLİK YARIŞMASINA KATILDI
Özge Türkyılmaz; İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tasarım Bölümü'nde 3. sınıfta okurken 21 Eylül 2017 tarihinde düzenlenen Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış, finale kalmasına rağmen ilk üç sıraya girememişti.
"GÜZEL ODAMDAN GÜNAYDIN"
Özge Türkyılmaz; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığını duyurdu ve "Güzel odamdan günaydın" ifadelerini kullandı.
TWİTTER VE İNSTAGRAM HESAPLARINI KAPATTI, PAYLAŞIMINI SİLDİ!
Özge Türkyılmaz'ın; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 20 Ağustos 2020 tarihinde açtığı Büyükçekmece Bölgesel İstihdam Ofisi'nde kariyer danışmanı olarak görevlendirildiği öğrenildi.
24 yaşındaki Özge Türkyılmaz'ın İBB'de kariyer danışmanı olarak görevlendirilmesi
sosyal medyada tartışıldı. Özge Türkyılmaz'ın, sosyal paylaşım sitesi Twitter ve İnstagram'daki kişisel hesaplarını kapattı. Özge Türkyılmaz, "Güzel odamdan günaydın" ifadelerinin yer aldığını paylaşımını sildikten sonra Twitter ve İnstagram'daki hesaplarını yeniden açtı.
TÜRKYILMAZ'DAN HASAN AKGÜN'E TEŞEKKÜR!.
Özge Türkyılmaz; Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ü ikinci öğretmeni olarak gördüğünü belirterek, "Her zaman söylediğim gibi 22 yaşında bir genç kıza güvenip çok ama çok güzel bir yol gösterdiniz, inanıp desteğinizi esirgemeden meclis üyesi adayı yaptınız ve benim bu yolda çok ama çok iyi bir öğretmenim oldunuz. Allah size sağlıklı, mutlu, huzurlu güzel seneler versin bana bu yolda öğreteceğiniz o kadar çok şey var ki. İyi ki başkanımsınız. Başkanımızsınız. Başkan Hasan Akgün" ifadelerini kullandı.
EKREM İMAMOĞLU VE DİLEK İMAMOĞLU'NA TEŞEKKÜR
Özge Türkyılmaz; Facebook hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'yla birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaştı ve "Bu önemli günde bana verdiğiniz tüm güzel dilekleriniz için teşekkür ederim başkanım" ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU GENÇLERE; "LİYAKAT ÖTESİ KAVRAMLARI ÇATIR ÇATIR YIKACAĞIZ" DEMİŞTİ
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 18 Ocak 2020 tarihinde YGA (Young Guru Academy – Genç Liderler Akademisi) tarafından Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen "Zirve 2020" etkinliğine konuşmacı olarak katıldı.
İmamoğlu; "Gençlere çok önem veriyorum. Mesela kamuda inovasyonu harekete geçirmek için, 'Kamuda Genç Yetenekler' diye bir programı başlatıyoruz bu yılın içinde. Kamu, insan kaynağında ihmal edilmiş bir alan. Değiştirmek zorunda olduğumuz en önemli alan. Sizlerin yeteneklerinizle birlikte karar verdiğinizde, idealinizle gelip başarılı olmayı size orada sağlamamız lazım bizim. Ama ne yazık ki, liyakat ötesi başka kavramlar, orada başka bir alan oluşturmuş. Ama bunu yıkacağız göreceksiniz. Çatır çatır yıkacağız. Kamuda başka bir ruh olmalı. Yenilikçi, özel sektör kadar dinamik, iş yaşamı olan bir insan kadar üretken olabilmeli, ama bir o kadar da koruyucu da olabilmeli. Çünkü kendi malınız değil bu. 'Alıp, sattık' diyemezsiniz. Öyle şey yok! 16 milyon insanın. 'Hadi şuradan bir dere açalım' falan yok!" iddiasında bulundu.
İMAMOĞLU: "LİYAKAT VE ŞAFFAFLIĞA DAYALI PRENSİPLERLE İŞ BAŞI YAPTIRDIĞIMIZ GENÇ VE DİNAMİK KADROMUZ..."
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Temmuz ayı toplantılarının ikinci birleşimini pandemi kuralları çerçevesinde 14 Temmuz 2020 tarihinde Yenikapı'daki İBB Etkinlik Çadırı'nda gerçekleştirdi.
Ekrem İmamoğlu; "Yola çıkarken söz verdiğimiz gibi liyakat ve şaffaflığa dayalı prensiplerle iş başı yaptırdığımız genç ve dinamik kadromuzla adil, yeşil ve yaratıcı İstanbul hedefimiz için emin adımlarla yürüyoruz. Çok daha fazla çalışıp, çok daha fazla başarılı olacağız. Bu aziz şehrin sorunlarına eşitlik, dayanışma, üretim, özgürlükle çözüm üstüne çözüm üreteceğiz" iddiasında bulundu.
İMAMOĞLU: "İŞE ALIMLARDA LİYAKAT DEĞIL, ADAMCILIK, YAKINLIK YA DA TÜMÜYLE PARTIZANLIK DEVREYE GİRER"
Ekrem İmamoğlu, 24 Aralık 2019 tarihinde "Kamu Görevlileri Etik Kurulu"nun düzenlediği, "Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalık Projesi Çalıştayı"na katıldı.
İmamoğlu; "Hiçbir zaman kendimizi vatandaşın patronu ya da efendisi yerine koymamalıyız. Ne yaparsak yapalım, hangi yetkiyi kullanırsak kullanalım asıl patronun, asıl efendinin millet olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Unutursak ne olur? Kamu kurumlarını bazen, kendi malımız gibi görmeye başlarız. Hesap vermeye yanaşmaz, şeffaflığı tümüyle rafa kaldırırız. İşe alımlarda liyakat değil, adamcılık, yakınlık ya da tümüyle partizanlık devreye girer. Oysa ki vatandaş, evindeki tamiratı yaptırmak için bile ustanın iyisini arar. İşi muhakkak ehline vermek için özel çaba göstermelidir ve işin asıl sahibinin kendisi olduğunu asla unutmamalıdır" dedi. (Kenan Kıran/Sabah)