MEB tarih verdi! 21 Eylül'de okullar açılacak mı? 2020-2021 okullar ne zaman, hangi sınıflara açılacak?

21 Eylül'de okullar açılacak mı? 2020-2021 yeni eğitim öğretim dönemi TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla başladı. Uzaktan eğitim süreci 18 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek. Yüz yüze eğitime ise aşamalı ve seyreltilmiş şekilde başlanacak. Milyonlara öğrenci ve velileri yüz yüze eğitimin hangi tarihte başlayacağını araştırmaya başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni döneme ilişkin detaylar paylaşıldı. Peki, 21 Eylül'de okullar açılacak mı? 2020-2021 okullar ne zaman, hangi sınıflara açılacak? İşte ayrıntılar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? YÜZ YÜZE EĞİTİM...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre, 21 Eylül'de yüz yüze eğitime "aşamalı ve seyreltilmiş" şekilde geçilmesi planlanıyor.

EBA TV CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise canlı yayın sayfalarına aşağıdaki linkler üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL CANLI İZLE

EBA TV ORTAOKUL CANLI İZLE

EBA TV LİSE CANLI İZLE