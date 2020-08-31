MEB tarih verdi! 21 Eylül'de okullar açılacak mı? 2020-2021 okullar ne zaman, hangi sınıflara açılacak?
Milyonlarca öğrenci için 2020-2021 eğitim öğretim dönemi bugün uzaktan eğitim ile başladı. EBA üzerinden derslere katılan öğrenciler, yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi araştırmaya başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu ile ilgili detaylar paylaşıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında açılacak okullarda eğitimin başlayacağı tarih belli oldu. Peki, 21 Eylül'de okullar açılacak mı? 2020-2021 okullar ne zaman, hangi sınıflara açılacak? İşte son gelişmeler...
21 Eylül'de okullar açılacak mı? 2020-2021 yeni eğitim öğretim dönemi TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla başladı. Uzaktan eğitim süreci 18 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek. Yüz yüze eğitime ise aşamalı ve seyreltilmiş şekilde başlanacak. Milyonlara öğrenci ve velileri yüz yüze eğitimin hangi tarihte başlayacağını araştırmaya başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni döneme ilişkin detaylar paylaşıldı. Peki, 21 Eylül'de okullar açılacak mı? 2020-2021 okullar ne zaman, hangi sınıflara açılacak? İşte ayrıntılar...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? YÜZ YÜZE EĞİTİM...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre, 21 Eylül'de yüz yüze eğitime "aşamalı ve seyreltilmiş" şekilde geçilmesi planlanıyor.
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MEB'DEN OLAĞANÜSTÜ DÖNEMLERDE UYGULANACAK EĞİTİMDEKİ USULLERE İLİŞKİN DÜZENLEME
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda okul öncesi ve ilköğretim kurumlarında eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esasları belirleyebilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Bu kapsamda, ilgili yönetmeliğe "olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler" başlıklı bir madde eklendi.
Ek maddede, "İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça ayrıca belirlenebilir." ifadesi yer aldı.
UZAKTAN EĞİTİMDE VELİ REHBERLİĞİ
Milli Eğitim Bakanlığı, velilerin çocuklarının uzaktan eğitim sürecini daha iyi izleyebilmesi ve çocuklarına daha iyi yönlendirme yapabilmesi için veli rehberlik eğitimleri düzenleyecek, video, kılavuz ve broşürlerle de rehberlik süreci desteklenecek.
TRT EBA kanallarında yer alan "Bizden" veli kuşağı ve MEB'in destek hatları ile bu süreçte velilere ve öğrencilere psikososyal destek sunulmaya devam edilecek.
Bakanlığın uzaktan eğitim çalışmalarına ilişkin bilgilere "www.uzaktanegitim.meb.gov.tr" ve "www.eba.gov.tr" internet adresinden erişim sağlanabilecek.
Öğrencilere, eksik konu ve kazanımlarının giderilmesi için EBA, EBA TV ile destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu destek verilmeye devam edilecek.
Yüz yüze eğitimin, 21 Eylül'de "aşamalı ve seyreltilmiş uygulamalar" la başlatılması planlanıyor.