EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? Koronavirüs salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim öğretim dönemi 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim ile başladı. MEB tarafından hazırlanan binlerce ders videosunun yer aldığı EBA'ya "www.eba.gov.tr" adresinden erişim sağlanıyor. EBA ders programı ve öğrenci girişi ile ilgili merak edilenlere yazımızdan ulaşabilirsiniz. 18 Eylül'e kadar devam edecek uzaktan sürecine ilişkin detaylar ahaber.com.tr'de. Peki, Peki, eba.gov.tr öğrenci girişi nasıl yapılır? EBA canlı ders nasıl izlenir? İşte 31 Ağustos EBA ders programı ve merak edilen her şey...