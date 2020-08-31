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Haberler Galeri eba.gov.tr: EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? 2020 EBA canlı ders nasıl izlenir? 31 Ağustos EBA ders programı

eba.gov.tr: EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? 2020 EBA canlı ders nasıl izlenir? 31 Ağustos EBA ders programı

EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? Yeni tip koronavirüs salgınını önlemek amacıyla okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiş, 23 Mart'ta uzaktan eğitim başlamıştı. MEB tarafından belirlenen takvime göre, 2020-2021 eğitim öğretim dönemi 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim ile başladı. EBA öğrenci girişi ve ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın sayfalarına buradan ulaşabilirsiniz. Peki, EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? EBA TV canlı ders nasıl izlenir? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 31.08.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020 09:35
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eba.gov.tr: EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? 2020 EBA canlı ders nasıl izlenir? 31 Ağustos EBA ders programı

EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? Koronavirüs salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim öğretim dönemi 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim ile başladı. MEB tarafından hazırlanan binlerce ders videosunun yer aldığı EBA'ya "www.eba.gov.tr" adresinden erişim sağlanıyor. EBA ders programı ve öğrenci girişi ile ilgili merak edilenlere yazımızdan ulaşabilirsiniz. 18 Eylül'e kadar devam edecek uzaktan sürecine ilişkin detaylar ahaber.com.tr'de. Peki, Peki, eba.gov.tr öğrenci girişi nasıl yapılır? EBA canlı ders nasıl izlenir? İşte 31 Ağustos EBA ders programı ve merak edilen her şey...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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eba.gov.tr: EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? 2020 EBA canlı ders nasıl izlenir? 31 Ağustos EBA ders programı

EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI

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eba.gov.tr: EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? 2020 EBA canlı ders nasıl izlenir? 31 Ağustos EBA ders programı

EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI

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eba.gov.tr: EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? 2020 EBA canlı ders nasıl izlenir? 31 Ağustos EBA ders programı

EBA TV LİSE DERS PROGRAMI

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eba.gov.tr: EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? 2020 EBA canlı ders nasıl izlenir? 31 Ağustos EBA ders programı

TRT EBA TV CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Aşağıdaki linklere tıklayarak EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise canlı yayın sayfalarına ulaşabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL CANLI İZLE

EBA TV İORTAOKUL CANLI İZLE

EBA TV LİSE CANLI İZLE