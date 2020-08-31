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eba.gov.tr: EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? 2020 EBA canlı ders nasıl izlenir? 31 Ağustos EBA ders programı
EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? Yeni tip koronavirüs salgınını önlemek amacıyla okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiş, 23 Mart'ta uzaktan eğitim başlamıştı. MEB tarafından belirlenen takvime göre, 2020-2021 eğitim öğretim dönemi 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim ile başladı. EBA öğrenci girişi ve ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın sayfalarına buradan ulaşabilirsiniz. Peki, EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? EBA TV canlı ders nasıl izlenir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 31.08.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020 09:35
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