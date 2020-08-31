Doğal gaz müjdesinin şifresi ortaya çıktı: Zeynep uyandı





İşte buna benzer bir parolanın, Karadeniz'de gaz keşfi sırasında da sınırlı sayıda kişi arasında kullanıldığını öğrendim. Burada da bir bebeğin ismi, 'müjde' aleniyet kazanana kadar güvenlik gerekçesiyle parola olarak kullanılmış. Ona geçmeden önce, gaza ulaşıldıktan, müjde olarak duyurulmasına kadar geçen süreçte olanlara ilişkin anlatılanları aktarayım.

Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü olan 29 Mayıs 2020'de törenle Karadeniz'e uğurlandıktan sonra, Tuna 1 adı verilen kuyudaki çalışmalar 15 Temmuz 2020'de başlar. Çalışmalar gün gün, Ankara'ya da raporlanmış. Gazın keşfine dair ilk haber ise ağustosun ilk haftasında gelmiş. Yani aslında gaz tespitinin yapılması sadece bir kaç hafta sürmüş. Burada akla gelen sorulardan biri nasıl bu kadar kısa sürede gaza ulaşılabildiği. Bir önceki yazıda da görüşlerini aktardığım keşif ve sondaj sürecinde görev alan kaynaklardan biri, bu konuda şunları söyledi: