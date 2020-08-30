30 Ağustos 2020, Pazar
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı

Son dakika haberi... Başkan , 'nın Doğubayazıt ilçesi hududunda, terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.08.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi hududunda, terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, şehitler Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk ile Piyade Uzman Çavuş İdris Şahin'in ailelerine taziye mesajı gönderdi.

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