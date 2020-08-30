Başkan Erdoğan'dan flaş Doğu Akdeniz mesajı: Düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde hitap etti. Başkan Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gerilim ile ilgili flaş mesaj vererek "Tüm tehditlerle mücadele içindeyiz. Düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu. Burada çok önemli mesajlar veren Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gerilim ile ilgili "Tüm tehditlerle mücadele içindeyiz. Düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE;



"DÜŞMANLARIMIZA HODRİ MEYDAN DİYORUZ"



Terörle mücadelemize, Akdeniz ve Ege başta olmak üzere bölgedeki hak ve menfaatlerimize yönelik tehditler de eklendi.



Subay ve astsubay kadrolarımızı ne kadar iyi yetiştirir ne kadar donanımlı hale getirirsek kendimizi o derece güvende hissederiz.



Savunma sanayimize yaptığımız yatırımları, insan kaynağıyla tahkim ederek tüm tehditlerle etkili mücadele halindeyiz.



(Doğu Akdeniz'de gerilim) Tüm tehditlerle mücadele içindeyiz. Düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz



Kimi tarihçilerin dediği gibi 'biz ordusu olan bir toplum değil bizatihi kendisi ordu olan milletiz.' Bu hakikatin idrakinde olmayan kimi gafillerin ve hainlerin ısrarla ordumuzla milletimizi ayrıştırmaya çalışması, beyhude bir gayrettir.







"MİLLETİMİZE BİÇİLEN KEFENİ KARARLILIKLA PARÇALAYIP ATTIK"



Teknolojik üstünlüğümüzü yetişmiş insan kaynağı ve manevi gücümüzle birleştirdiğimizde bu ülkenin önünde durabilecek hiçbir güç yoktur.

Sınırlarımız dışından kuşatılmaya çalışılan ülkemizi, milletimize biçilen kefeni kararlılıkla parçalayıp attık.



Asıl soru şu, acaba şu anda Akdeniz'de ve mücavirinde karşımıza dikilenler aynı fedakarlıkları göze alabiliyorlar mı?

On binlerce kilometre öteden Türkiye'nin demokrasisine, hukuk devletine, bölgesel çıkarlarına göz diken ülkelerin vatandaşları, bu sürecin dönüp kendilerine verecekleri zararın farkında mı?



"OK YAYDAN FIRLAMIŞTIR..."



Ellerinden gelse bu millete bir nefes hava, bir yudum su, bir lokma ekmek vermeyeceklerin kuşatması altında olduğumuzun bilincindeyiz.



Karada, denizde ve havada karşımıza çıkacak herkes Türkiye'nin meşruiyetini, uluslararası hukuktan alan haklarını koruma kararlılığını gördü.

Önce 2023 hedeflerimizi hayata geçirecek ardından evlatlarımıza 2053 ve 2071 Türkiye'sini miras bırakacağız. Ok yaydan fırlamıştır ve mutlaka hedefini bulacaktır.

