30 Ağustos 2020, Pazar
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Son dakika: Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti

Son dakika haberi... Başkan , 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen programın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçerek, tebrikleri kabul etti.

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Giriş Tarihi: 30.08.2020 Güncelleme Tarihi: 30.08.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ana bina girişinde gerçekleştirilen törende korona virüs tedbirleri öne çıktı. Daha önceki törenlerde tebrikleri tokalaşarak kabul eden Başkan Erdoğan, bu sene tebrikleri maskeli ve göğüs selamı ile kabul etti.


Son dakika: Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

Törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yüksek yargı organı başkanları, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkan Vekili Celal Adan, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yabancı misyon temsilcileri, askeri personel ile bürokratlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.

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