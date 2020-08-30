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Daireler çizip siren çaldılar! Meis'e karşı 30 Ağustos kutlaması!

Kaş'ta bir grup tekneci, 'ın Meis Adası önünde daireler çizip, siren çalarak Zafer Bayramı'nı kutladı. Kutlamada teknelerin Türk bayrakları ve Atatürk resimleriyle donatıldığı görüldü.

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Giriş Tarihi: 30.08.2020 Güncelleme Tarihi: 30.08.2020
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Daireler çizip siren çaldılar! Meis'e karşı 30 Ağustos kutlaması!

Antalya'nın Kaş ilçesindeki bir grup tekneci, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Yunanistan'ın Meis Adası önünde daireler çizip, siren çalarak, kutladı.

Daireler çizip siren çaldılar! Meis'e karşı 30 Ağustos kutlaması!

Kaş'ta sosyal medya üzerinden haberleşen bir grup tekneci, Zafer Bayramı'nı kutlamak için etkinlik düzenledi. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılan 37 tekne, Kaş Setur Marina'dan çıkış yaptı.

Daireler çizip siren çaldılar! Meis'e karşı 30 Ağustos kutlaması!

Kaş önlerinde saygı geçişi yapan tekneciler, burada çember oluşturup, bir süre dönerek, kutlama yaptı. Daha sonra teknelerde, Kaş önlerinde, Yunanistan'ın Meis Adası'nın tam karşısında etkinliklere devam edildi.

Daireler çizip siren çaldılar! Meis'e karşı 30 Ağustos kutlaması!

Tekneciler, hoparlörlerden marşlar çalıp, sirenlerle kutlamalarını sürdürdü. Tekneci grup ardından da Meis Adası karşısındaki Beş Adalar'a doğru yol aldı.

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