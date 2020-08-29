Son dakika: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanacak mı? 30 Ağustos sokağa çıkma yasağı var mı?
Son dakika... 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanacak mı? Ulusumuzun milli mücadele sürecindeki en büyük adımı olan 30 Ağustos Zafer Bayramı milli birlik ve beraberlik ile bir kez daha kutlanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle Zafer Bayramı kutlamalarının olmayacağı iddiaları üzerinde İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanacak mı? 30 Ağustos sokağa çıkma yasağı var mı? İşte cevaplar...
Son dakika... 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanacak mı? Yarın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başkumandanlığında zaferle taçlanan Büyük Taarruz sonrasında vatan toprağımızın düşman işgalinden kurtuluşuna ithafen kutladığımız Zafer Bayramımızın 98. yıldönümü. Son günlerde sosyal medyada koronavirüs salgını nedeniyle Zafer Bayramı kutlamalarının yasaklandığı iddia edilmişti. Bu gelişmelerin ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama geldi. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanacak mı? 30 Ağustos sokağa çıkma yasağı var mı? İşte merak edilenler...
YARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
30 Ağusots Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANACAK MI?
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinin planlanan şekilde yapılacağını açıkladı. Fahrettin Altun yaptığı açıklamada, "Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gündelik ve suni tartışmaların şekillendireceği etkinlikler değildir. Söz konusu kutlamalar devlet ciddiyetine uygun bir şekilde aylar öncesinden yapılan planlamalara uygun bir şekilde icra edilecektir." dedi.
Altun açıklamasının devamında, "Birileri bu ülkede yıllarca vesayet odaklarını kışkırtmak için suni rejim krizleri çıkarmaya çalıştı. Söz konusu unsurlar bunu yaparlarken daima resmî bayramları ve sembolleri manipüle ettiler. Bugün yine bu türden beyhude girişimlerle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Bugün, devlet milletiyle gerçek manada bütünleşmiş, vesayet odakları tasfiye olmuştur. Cuntalar ortadan kalkmış, terör kaynağında kurutulmaya başlanmış ve demokratik siyaset itibar kazanmıştır. Bütün bunlar sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde hayata geçmiştir." ifadelerine yer verdi.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI SÖZLERİ
İşte en güzel Zafer Bayramı sözleri;
* Türkiye Cumhuriyeti devleti, Milletiyle bölünmez bir bütündür, Türk milleti, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, sonsuza kadar ilelebet hür ve bağımsız yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, bu şanlı zaferi bize yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum.
* "Biz Türkler bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz..." (Mustafa Kemal Atatürk)
* "Milletin esaretten kurtuluşu, egemen ve bağımsız olarak topraklarımızda yaşayabilmesi, ancak azimkar ve namuslu ellerin milleti kasa ve doğru yoldan haklarını korumaya ve bağımsızlığa sevki ile kabil olacaktır..." (Mustafa Kemal Atatürk)
* "Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar." (Mustafa Kemal Atatürk)
* "Ya istiklâl ya ölüm!" (Mustafa Kemal Atatürk)
* "Bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak olmaktan kurtulamaz." (Mustafa Kemal Atatürk)
* "Tam bağımsızlık denildiği zaman, doğal, siyasal, mali, adli, askeri, kültürel ve her alanda tam bağımsızlık anlaşılır." (Mustafa Kemal Atatürk)
* "Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu sonsuza kadar yaşatacak olan sizlersiniz." (Mustafa Kemal Atatürk)
* "Cumhuriyet, demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesidir. Bu rejim, halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, onlardan esirlik, soysuzluk, dalkavukluk hislerini uzaklaştıran bir yoldur." (Mustafa Kemal Atatürk)
"İnsaf ve merhamet dilenmekle millet işleri görülemez; millet ve devletin şeref ve bağımsızlığı elde edilemez, insaf ve merhamet dilenmek gibi bir kural yoktur. Türk milleti ve Türkiye'nin çocukları, bunu bir an akıldan çıkarmamalıdır." (Mustafa Kemal Atatürk)
* Milletimizin özgürlük ve bağımsızlık yolundaki inanç, irade ve kararlılığını bütün dünyaya gösterdiği 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolun bir mihenk taşıdır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimiz, emniyet teşkilatımız ve kahraman ordumuzun tüm mensuplarının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.
* Vatanımızın birliği ve Milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin yıldönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan Aziz Şehitlerimizi, ebediyete intikal eden Gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz.
* Dönemin şartları içerisinde askeri kuvvetlerimizden kat kat üstün bir ordu karşısında kazanılan Başkomutanlık Savaşı ile milletimiz birlik ve beraberliğinden, hürriyet ve istiklalinden en zor koşullarda dahi vazgeçmeyeceğini adeta tüm dünyaya haykırmıştır.
* Bu zafer, Türk milletini yok etmeye çalışan işgal güçlerinin haksızlıklarına, yoksulluğa ve tüm olumsuzluklara karşı aziz milletimizin Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tüm dünyaya Türk milleti bağımsızdır ve bağımsız kalacaktır, ay yıldızlı bayrağımız milletimiz var oldukça gökyüzünde dalgalanacaktır diye haykırdığı, aziz milletimizin şanlı zaferidir.