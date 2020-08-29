Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan A Haber’de önemli açıklamalar

A Haber'de yayınlanan Diplomasi programının konuğu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oldu.

Bakan Çavuşoğlu gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu. Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile neler yaşanıyor? Türkiye ile Yunanistan arasında savaş riski var mı? Türkiye bölgede neyi hedefliyor?

YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ

İşte Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından derlenenler;

Biz haklarımız çerçevesinde Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarına başladık. Biz ne zaman sondaj çalışmalarına başladık, Yunanistan o zaman gürültüyü kopardı. Daha sonra da Rum kesimi. Bu iki ülke de arkasına Avrupa'dan destekler aldı. İspanya ve Almanya arabuluculuk yapmak istedi, haklarımızı yedirmeden diplomasi ile çözmek için bazı kararlar aldık. Biz sorunların diplomasi ile çözülmesini istiyoruz.

ORUÇ REİS 90 GÜN DAHA ARAŞTIRMA YAPACAK

Navtex'lerin devam edeceği sinyalini veren Bakan Çavuşoğlu, "Açıktan karaya gelerek çalışmaları, araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Oruç Reis bölgede 90 gün daha çalışmaya devam edecek" dedi.

FRANSA NEYİN PEŞİNDE?

Barış Pınarı Harekatı ve Libya'nın darbeye direnişi Fransa'nın planlarını bozdu. Fransa devamlı olarak Yunanistan'ı destekliyor ve NATO'nun çöktüğünü vurguluyor. Avrupa'da lider konuma geçmek için oynayan Fransa, kendi ordusunu kurma çabasında.

BİZİ HAKLI BULAN AVRUPA ÜLKELERİ VAR

Doğu Akdeniz'deki gerilimi Türkiye'nin üstüne yıkmak isteyenler var. Avrupa Birliği'nin yaptırım tehditleri karşısında birçok Avrupa ülkesi ile görüştük. Bizim haklılığımızı kabul ediyorlar.

YUNANİSTAN'A 12 MİL MESAJI

Yunanistan kendi hakları olan yerde istediği gibi çalışır. Bizim bir alakamız yok. Ancak Ege'de sınırlarını 12 Mil'e çıkartamazlar. Bu bir savaş nedenidir. Yunanistan'ın karasuları sınırını 6 Mil'den 12 Mil'e çıkartmasına müsade etmeyiz. Bunu da çok açık bir şekilde söylüyorum.

ADALARIN SİLAHLANDIRILMASI!

Yunanistan geçmişten günümüze anlaşmaları ihlal etmiştir. Şartlar değişti diye bir bahane olamaz. O zaman şartlar değişti diye bir adım atarsam AB'ye gidip Türkiye bize güç gösterisi yaptı diyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar bizim Kıbrıs'taki garantörlüğümüzü değiştirmez. Bunların yaptıkları bizi rahatsız etmeye yönelik adımlardır. Biz de böyle eylemlere taviz vermedik, vermeyiz. Doğu Akdeniz'de nasıl gereken adımları attıysak, bize karşı hamleler olduğu sürece gereken adımları tekrardan atmaya hazır olduğumuz bilinmeli. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları bu yöndedir.

BATI TRAKYA'DA NELER OLUYOR?

Biz ne zaman bir adım atsak Yunanistan aksine bir hamle yapıyor. Biz yeni okullar açmaya devam ettikçe, örneğin Bozcaada'daki, Yunanistan Türk okullarını kapatıyor. Yunanistan insanlıktan ve insanların faydalarından söz ediyor ancak kendisinden olmayanlara neler yaptıkları ortada. Bu da Yunanistan'ın ikiyüzlü olduğunu gözler önüne seriyor. Ancak bilinmelidir ki soydaşlarımızı yalnız bırakmamız söz konusu değildir.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ

Sayın Cumhurbaşkanımız Trump ile yaptığı görüşmede attığımız tüm adımları anlattı. Trump ile olumlu atmosferde bir görüşme oldu. Sorunların çözülmesi için bir görüşme yapıldı.