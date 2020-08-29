29 Ağustos 2020, Cumartesi
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CHP koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak vatandaşı 30 Ağustos'ta meydanlara çağırdı!

'nin yasalara aykırı tutumu 'nda da devam ediyor. İnsanların hayatını çekinmeden tehlikeye atan CHP, 81 ile gönderilen genelgedeki 'kalabalıklara neden olunmaması için tedbir alınması ve çeşitli kısıtlamalara gidilmesi' ibaresini hiçe saydı. CHP Genel Başkanı Yılmaz, vatandaşları meydanlara çağırdı.

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Giriş Tarihi: 29.08.2020
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CHP koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak vatandaşı 30 Ağustos'ta meydanlara çağırdı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlanmayacağını iddia etti, yalanının ortaya çıkmasının ardından devreye gençlik kolları girdi.

CHP, hükümetin pandemi nedeniyle vatandaşların sağlığını korumak için aldığı kararları hiç sayarak etkinlik düzenlemeye kalktı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altundan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI

BAKANLIK UYARDI CHP DİNLEMEDİ

Koronavirüsle mücadele sürecini göz önünde bulunduran İçişleri Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine ilişkin valiliklere genelge gönderdi.

Genelgede, Pandemi nedeniyle bazı programlara katılımcı kısıtlaması getirildi, bazı programlar da yapılmayacak. Valilklere gönderilen yazıda, kalabalıklara neden olunmaması için tedbir alınması ve çeşitli kısıtlamalara gidilmesinin istendiği söylendi.

MEYDANLARA DAVET

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için yarın meydanlarda olacaklarını bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, 30 Ağustos Zaferi'nin pandemi nedeniyle kitlesel olarak kutlanmamasına tepki gösterdi.

Emre, şunları kaydetti:

"Afyon Kocatepe'de de dün biz vardık, meydanlarda da yarın biz olacağız. 30 Ağustos'un yaratıcılarına, Başkomutan ve kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'e, emperyalist işgale karşı savaşan memleket halkına borcumuzdur: İkinci yüzyıl yeniden bizim olacak."

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