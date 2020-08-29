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İstanbul'un göbeğinde ilginç olay! Kozyatağı'nda yakıt alan minibüsü böyle çaldı

'de istasyonunda panelvan araç yakıt aldığı sırada şüpheli bir kişi tarafından çalındı. Pompaya takılı aracın çalınma anı kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.08.2020 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020
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İstanbul'un göbeğinde ilginç olay! Kozyatağı'nda yakıt alan minibüsü böyle çaldı

Olay geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde Kozyatağı'nda bir benzin istasyonunda meydana geldi.

İddialara göre 34 BGC 716 plakalı panelvan aracın sürücüsü yakıt almak için benzin istasyonuna girdi. Pompada yakıt alındığı sırada sürücü istasyonun marketine girdi. Bu sırada şüpheli bir kişi benzin istasyonunda dolaşmaya başladı.

İstanbulun göbeğinde ilginç olay! Kozyatağında yakıt alan minibüsü böyle çaldı İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE İLGİNÇ OLAY! KOZYATAĞI'NDA YAKIT ALAN MİNİBÜSÜ BÖYLE ÇALDI


Şüpheli aracın yanına kadar giderek anahtarın üzerinde olduğunu fark etti. Bir süre çevredekilerin uzaklaşmasını bekleyen şüpheli daha sonra pompaya takılı aracı çalarak benzin istasyonundan ayrıldı. Yaşanan hırsızlık benzin istasyonun kamerasına saniye saniye yansıdı.



Görüntülerde şüpheli pompaya takılı araca binerek hızla uzaklaşıyor. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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