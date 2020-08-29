MEB açıkladı! İl il Öğretmen atama kontenjanları listesi! 2020 sözleşmeli öğretmenlik atama branş kontenjanları

Öğretmen atama kontenjanları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 Haziran dönemine ilişkin öğretmen ataması yapabilmek için gerçekleştirilen tercihler 28 Ağustos'ta başladı. Tercih yapacak öğretmen adayları, illere göre boş kontenjanları araştırıyor. MEB PGM resmi internet adresi üzerinden boş kontenjanlar listesi duyuruldu. İşte 202 sözleşmeli öğretmenlik atama kontenjanları listesi...

Giriş Tarihi: 29.08.2020 09:54 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020 10:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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