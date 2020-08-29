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Haberler Galeri MEB açıkladı! İl il Öğretmen atama kontenjanları listesi! 2020 sözleşmeli öğretmenlik atama branş kontenjanları

MEB açıkladı! İl il Öğretmen atama kontenjanları listesi! 2020 sözleşmeli öğretmenlik atama branş kontenjanları

Öğretmen atama kontenjanları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 Haziran dönemine ilişkin öğretmen ataması yapabilmek için gerçekleştirilen tercihler 28 Ağustos'ta başladı. Tercih yapacak öğretmen adayları, illere göre boş kontenjanları araştırıyor. MEB PGM resmi internet adresi üzerinden boş kontenjanlar listesi duyuruldu. İşte 202 sözleşmeli öğretmenlik atama kontenjanları listesi...

Giriş Tarihi: 29.08.2020 09:54 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020 10:02
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MEB açıkladı! İl il Öğretmen atama kontenjanları listesi! 2020 sözleşmeli öğretmenlik atama branş kontenjanları

2020 sözleşmeli öğretmenlik atama kontenjanları listesi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı duyurunun ardından atama bekleyen öğretmen adayları tercih işlemlerini yapmaya başladı. Tercih işlemleri 31 Ağustos'a kadar sürecek. Öğretmen atama branş kontenjanlara illere göre duyuruldu. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, sözleşmeli öğretmenlik kontenjanları nasıl öğrenilir? İşte 2020 sözleşmeli öğretmenlik atama kontenjanları listesi...

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MEB açıkladı! İl il Öğretmen atama kontenjanları listesi! 2020 sözleşmeli öğretmenlik atama branş kontenjanları
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MEB açıkladı! İl il Öğretmen atama kontenjanları listesi! 2020 sözleşmeli öğretmenlik atama branş kontenjanları

2020 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK KONTENJANLARI

2020 Haziran dönemine ilişkin sözleşmeli öğretmenlik kontenjanları Milli Eğitim Bakanlığı'nın Personel Genel Müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı.

İL İL KONTENJAN LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN...

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MEB açıkladı! İl il Öğretmen atama kontenjanları listesi! 2020 sözleşmeli öğretmenlik atama branş kontenjanları

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2020 Haziran dönemine ilişkin sözleşmeli öğretmen tercihleri 28 Ağustos - 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak. Adaylar tercihlerini kullanıcı adı ve şifre kullanarak e-devlet sistemi üzerinden yapabilecekler. Tercihlerin 31 Ağustos 2020 tarihi gün sonu itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlanmış olması gerekiyor.

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MEB açıkladı! İl il Öğretmen atama kontenjanları listesi! 2020 sözleşmeli öğretmenlik atama branş kontenjanları

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in takvimine göre, 2020 sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 1 Eylül'de açıklanacak. Adaylar tercih sonuçlarını kişisel kullanıcı adı ve şifreleri ile e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecekler.