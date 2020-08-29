CHP'li belediyelerdeki isçiler isyanda: Hakkımızı gasp etmeyin

İşçi ve emekçilerle ilgili lafa gelince mangalda kül bırakmayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) idaresindeki belediyelerde işçiler zor durumda. İşçinin hakkını vermeyen, toplu sözleşme haklarını ihlal eden CHP'li belediyelerde çalışanlar grev başlatıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 8 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesini imzalamaması nedeniyle Hizmet İş Sendikası'nın başlattığı grev 400. gününe girdi. İzmir'de Belediye İş sendikası grev ilanı asarken, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki bin 80 işçi önceki gün grev kararı aldı. Son olarak ise CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde 200 belediye işçisi haklarını gasp ettiği gerekçesiyle belediyeyi protesto etti.



BAŞKAN TATİLDE

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDOĞA, İZSU ve İZULAŞ şirketlerinde örgütlü Belediye İş Sendikası arasında geçtiğimiz şubat ayından bu yana sürdürülen ve yaklaşık 4 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlandı. Sendika yüzde 24 maaş artısı talep ederken Büyükşehir Belediyesi yüzde 17 kararından geri adım atmadı. Taraflar arasındaki uyuşmazlığın ardından İZSU ve İZDOĞA'nın toplu iş sözleşmeleri Ankara'ya, Yüksek Hakeme gitti. Geçtiğimiz çarşamba günü Konak'ta basın açıklaması yapan Belediye İş sendikası İZULAŞ Şirketi için de grev ilanı astı. Büyükşehir Belediyesi'ni grevin eşiğine getiren uyuşmazlık devam ederken seçim meydanlarında belediye çalışanlarına 'Eşit işe eşit ücret' sözü veren CHP'li Tunç Soyer işçilerle masaya oturmak yerine ailesi ile birlikte tatile gitmeyi tercih etti. Belediyedeki tatil furyası Soyer'le de sınırlı kalmadı. Genel Sekreter Yardımcıları Barış Karcı ve Suphi Şahin'den sonra Genel Sekreter Buğra Gökçe'de izin alanlar kervanına eklendi. Soyer'le birlikte üst düzey 3 bürokratın da eş zamanlı olarak izin alması kulislerde 'İşçiler eylemde belediye yönetimi tatilde' yorumlarına neden oldu.

GREV KARARI

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ise bin 80 işçi önceki gün grev kararı aldı. Ücret ve sosyal haklar konusunda anlaşılamadığı için Belediye İş Sendikası'na bağlı işçilerin grev kararı almasının yankıları sürüyor. Belediye-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Ali Sönmez, "Yıllardan bu yana belediyede mesai saati sabah 8, akşam 5'tir. Bu dönem işçi çay molası verince 'Bunu mesaiden saymıyorum' diyerek işçiyi akşam 5 buçukta çıkarıyor. Gerekçesi yok. Biz toplu sözleşmeye oturduğumuzda emekten yana olduğunu iddia eden bir partinin belediye başkanı ile rahat çalışabileceğimizi düşündük. Bugün geldiğimiz noktaya bakın. Tam 7 aydır sözleşme bitmedi! Bu işçilerin yüzde 80-90'ı Vahap Seçer'e oy vermiştir. Burada işçimiz de çok büyük bir şoka uğradı. Böyle bir şey nasıl olur diyorlar. Bizi belediyeden bir kişi bile aramadı. Ücret zammı, sendikal faaliyetlere olanak sağlama, branşta çalışma, itfaiyede çalışma vs. gibi taleplerimiz var. Biz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine güvenmiştik. Kılıçdaroğlu'nun 'Emekten yanayız. Emeğe değer veriyoruz' sözlerini biliyoruz. Verilen söz önemlidir" ifadelerini kullandı.

18 AYDIR SÖZLEŞME YOK

CHP'Lİ Bakırköy Belediyesi'nde ise toplu sözleşmelerinin ihlal edildiğini söyleyen belediye işçileri eylem yaptı. Bakırköy Belediyesi'nde çalışan yaklaşık 200 işçi 18 aydır, yani yeni seçim döneminde kendileri ile sözleşme yapılmadığını belirtti. Çalışanlar, özellikle Bakırköy Belediyesi tarafından mevcut sözleşmenin daha da gerisinde hakların vadedildiğini ve kişisel özlük haklarının zedelendiğini ifade etti. Bakırköy Belediyesi çalışanlarının en çok dile getirdikleri konu ise mevcut dayatılan sözleşmenin hem uluslararası insan haklarına hem de CHP'nin parti programına aykırı olduğunu belirttiler. CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na seslerini duyurmaya çalışan işçiler 18 aydır bir cevap alamadıklarını ifade etti. Belediye işçileri, CHP Genel Merkezi'ne çağrıda bulunarak kendi parti programlarına uymayan belediye başkanının ne kadar daha görevde tutulacağını soruldu. İşçiler Bakırköy Belediyesinin dayattığı sözleşmenin daha önceki toplu sözleşmeden daha geride olduğunu söyledi.

GREVDE 400. GÜN

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin 8 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesini imzalamaması nedeniyle Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası tarafından belediye önünde sürdürülen grev 400. gününe girdi. Grev alanında grev gözcüsü işçi Yener Gürel'in 49'ncu yaş günü için ailesi ve arkadaşları sürpriz doğum günü yapıp moral verdi. Hizmet İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, "Gönül isterdi ki ailesiyle evinde mutlu ve huzurlu bir şekilde kutlasın. Ama ne yazık ki olmadı. Burada tam 400 gündür mücadele ediyoruz. Değil 400 gün 4 bin gün de olsa biz bu emek mücadelesine yılmadan, yorulmadan devam edeceğiz" dedi.

Kaynak-Sabah