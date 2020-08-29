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Son dakika | Balıkesir'de 3,7 büyüklüğünde deprem! Son depremler (AFAD,Kandilli son depremler)

Son dakika haberi... 'de 3.7 büyüklüğünde meydana geldi. ve Kandilli depremin büyülüğünü 3.7 olarak açıkladı. Deprem yerinde 5.6 km derinliğinde oldu.

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Giriş Tarihi: 29.08.2020 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020
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Son dakika | Balıkesir'de 3,7 büyüklüğünde deprem! Son depremler AFAD,Kandilli son depremler

Kandilli Rasathanesi Balıkesir'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 5.6 km olarak açıklanırken saati 06.36 olarak belirtildi.

AFAD da depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.

BİR DEPREM DAHA
06.36'da meydana gelen depremden dakikalar sonra Balıkesir 3.3 büyüklüğünde bir artçıyla sallandı.

Depremin saat, 06.45 olarak açıklanırken derinliği 5.3 km olarak kaydedildi.

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