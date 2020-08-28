Tunç Soyer seçim vaatlerini unuttu! Kötü koku ve çöp İzmir'in kaderi oldu

İzmir'de yıllardır bitmeyen çöp ve kötü koku sorunu bir türlü çözülemiyor. Vatandaşlar ne kadar isyan etse de son 5 senedir bu aylarda yoğun koku hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Peki Ege'nin incisi İzmir'de bu sorun neden çözülemiyor? AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Özgür Hızal, İzmir'i etkisi altına alan kötü koku hakkında A Haber Muhabiri Sefer Ayça'ya açıklamalarda bulundu.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Özgür Hızal, "Körfezin siyahlaştığını siz de görebiliyorsunuz. Burada ciddi bir altyapı sorunu var. Derelerin ıslahının yapılmaması nedeniyle renkleri griye döndü. Buradan Körfez'e çok ciddi bir kirlilik akıyor, çok ciddi bir zehir akıyor. Aynı zamanda İzmir'de 21. yüzyılda kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi aynı hat üzerinden devam ediyor, ayrıştırma yapılmadı. Dolayısıyla özellikle yaz aylarında son 5 yıl içerisinde çok ciddi bir koku problemi yaşanıyor. Bu koku problemi bir önceki dönemde Aziz Kocaoğlu döneminde de yaşanıyordu şu anda Tunç Soyer döneminde de yaşanıyor. Ve Tunç Soyer, seçim vaatleri arasında şu dile getirdi, 'İzmir'de koku problemini ortadan kaldıracağız. Yüzülebilir Körfez'in hayalini gerçekleştireceğiz' dedi. Maalesef 17 aylık bir süreç geçti hala İzmir Körfezi'nin durumu ortada.

Aynı zamanda akıntı Çiğli tarafında Harmandalı Çöp Tesisleri'nde çok ciddi bir şekilde çöp kokusu problemi var. Artık batıya açılan İzmir diyoruz, Avrupa'ya açılan kapı diyoruz ama maalesef yanlış yönetimden dolayı altyapı probleminden dolayı İzmirliler bu problemi yaşıyor." dedi.

Hızal, ayrıca, "Bugün bir haber aldım; İZSU'nun vidanjörü kanalizasyondan çektiği pis suyu vatandaşın bahçesine döküyor. Daha ötesi yok bunun" ifadelerini kullandı.