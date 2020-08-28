Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih başvuruları başladı mı? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında 20 bin sözleşmeli öğretmen görev almaya hazırlanıyor. Adaylar 6-25 Temmuz tarihinde yapılan mülakata katılan ve başarılı olanların sonuçları 28 Temmuz tarihinde açıklanmıştı. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih başvuruları başladı mı, şartları neler? İşte tarihler...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİH BAŞVURULARI BAŞLADI MI, ŞARTLARI NELER?

20 Bin öğretmen ataması için tercih başvuruları açıldı. Adaylar, kurum tercihlerini 28 - 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında e- Devlet üzerinden yapabilecekler. Sonuçlar, 1 Eylül 2020 tarihinde yine http://turkiye.gov.tr'den açıklanacak.