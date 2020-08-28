Son dakika haberi... Doğu Akdeniz’de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yunanistan’ın tatbikatı, Türkiye’nin bölgede yeni NAVTEX ilanları ve 12 mil konusu… “Navtex düellosu” nasıl sonuçlanacak? 12 mil hamlesi ne anlama geliyor? Süreç nereye doğru evriliyor? Yunanistan, Fransa, İtalya ve Rum kesiminin ortak tatbikatı provokasyon mu? Mavi Vatan doktrininin mucidi emekli tümamiral Cem Gürdeniz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gürdeniz, "Biz de uçaklarımızı gönderelim ortak bir tatbikat yapalım" dedi.

Doğu Akdeniz'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yunanistan'ın tatbikatı, Türkiye'nin bölgede yeni NAVTEX ilanları ve 12 mil konusu… "Navtex düellosu" nasıl sonuçlanacak? 12 mil hamlesi ne anlama geliyor? Süreç nereye doğru evriliyor? Yunanistan, Fransa, İtalya ve Rum kesiminin ortak tatbikatı provokasyon mu? Mavi Vatan doktrininin mucidi emekli tümamiral Cem Gürdeniz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

BİR MARATON KOŞUSU

Gürdeniz, "Ben Doğu Akdeniz'deki ve Ege'deki olayları bir maraton koşusuna benzetiyorum. Maratonda en güçlü olan, en dayanıklı olan, ideallerine en bağlı olan sonunda mutlaka kazanır. Bu hemen sonuç alınacak bir süreç değil." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE GÜZEL BİR SATRANÇ OYNUYOR

Türkiye'nin iyi niyetinin suistimal edildiğini vurgulayan Gürdeniz, "Şimdi bekliyorum ben hangi hamleyi yapacaklar. Çünkü Türkiye koordineli olarak güzel bir satranç oynuyor. Onlar bir hamle yapıyor bizimkiler bir hamle yapıyor. 23'ündeki uzatmadan sonra ne yaptılar İyon Denizi'nde 12 mil ilan ettiler.

GİRİT'İN GÜNEYİNDE 12 MİL İLAN EDEMEZLER

"Biz Girit'in güneyinde de 12 mil ilan edeceğiz" dediler hayır onu edemezler. Onu Türkiye Dışişleri'nin Girit'in Güneyindeki bu bölüme çok hassas davranması lazım. Çünkü onu 12 mil verdiği anda Ege'deki statüyü bozuyor. Girit neticede bir Ege adası.

"BİZ DE UÇAKLARIMIZI KATAR'A GÖNDERİP MESAJ VERMELİYİZ"

Birleşik Arap Emirlikleri Girit'e uçaklarını gönderdi hatırlayın o pilotları Türkiye yıllarca eğitti. Bu çok üzücü bir şey. Ben de diyorum ki şimdi hükümete tavsiyemizi yapalım lütfen Katar'a biz de uçaklarımızı gönderelim onlarla ortak bir tatbikat yapalım. Bu BAE'ye artık Türkiye'nin diplomatik mesaj vermesi gerekir diye düşünüyorum.

"FRANSA EKONOMİSİ İYİ DEĞİL YENİ KAYNAKLARA İHTİYACI VAR"

Fransa ABD'nin Akdeniz'deki boşalattığı yeri ben dolduracağım diye ileriye çıktı ama asıl nedeni sarı yeleklileri hatırlıyor musunuz? O isyanları o dalgayı? Fransa'nın ekonomisi iyi değil. Kovid nedeniyle yüzde onlar civarında küçüldü. İşsizlik diz boyu Fransa'nın yeni kaynaklara ihtiyacı var. Fransa'nın yeni hammadde sömürecek ülke arıyor kendine.